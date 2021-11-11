banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi

Red Bull Basement 2021 Finali'nde Türkiye'yi ToplaGel temsil edecek

- ToplaGel girişiminin kurucuları Elif Bilge Gürgür ile Eylül Nisa Beşli, girişimlerini uluslararası arenada tanıtma ve geliştirme hakkı kazandı

Ekonomi 11.11.2021, 10:52
Red Bull Basement 2021 Finali'nde Türkiye'yi ToplaGel temsil edecek

İSTANBUL (AA) - Girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement'in finalinde, ToplaGel girişiminin kurucuları Elif Bilge Gürgür ile Eylül Nisa Beşli Türkiye'yi temsil edecek.

Red Bull açıklamasına göre, teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement, genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine fırsat tanıyor.

Dünya çapında 44 ülkeden 4 bin 41 başvuru arasından seçilen ülke finalistleri açıklanmaya başlandı. Red Bull Basement'a Türkiye'den yapılan 300 başvuru arasından seçilen girişim ise ToplaGel oldu.

ToplaGel'in kurucuları Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Elif Bilge Gürgür ile Koç Üniversitesi öğrencisi Eylül Nisa Beşli, projelerini "geri dönüşümü hızlandıran ve ödül sistemi ile teşvik eden bir platform" olarak özetledi.

Dünyanın ekolojik dengesini korumak için her geçen gün önemi artan geri dönüşümü ele alan ToplaGel platformunda, kapıya servis modeliyle geri dönüşümü hızlandırmak ve ödül sistemiyle devamlılığını teşvik etmek hedefleniyor.

Dijital platformda, atıklarını geri dönüştürmek isteyen bireylerin zaman ve ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak için, randevu sistemiyle evlerinden atıkların alınarak dağıtımı gerçekleştiriliyor. Atık toplayan kişilerin istihdamına da katkı koyan bu sistemde ayrıca hizmeti evlerinden alan kişilere kazandıkları puan çerçevesinde çeşitli ödüller de sunuluyor. Ödüllerin arasında market kuponları, sinema biletleri, kedi/köpek maması gibi bireylerin tercihlerine yönelik seçenekler bulunan sistem sayesinde atıkların sürdürülebilir bir şekilde doğru yere ulaşması sağlanıyor.


- Dünya finali 13-15 Aralık'ta İstanbul'da


Jürinin değerlendirmesinden geçen ve dünya finaline katılmaya hak kazanan ToplaGel'in kurucuları Gürgür ile Beşli; 5 hafta boyunca projelerini geliştirmek üzere uygun bir zeminde çalışma imkanı yakalayacak.

Global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkanı da bulan ikili, burada mentörlerin katkılarıyla fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak. Red Bull Basement dünya finali 13-15 Aralık'ta Feriye'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan desteklenen ToplaGel'in kurucularından Elif Bilge Gürgür, projeyi en iyi anlayan ve kendilerine inanan Red Bull Basement ile bir araya gelmenin ve desteğini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Eylül Nisa Beşli de hem dünyanın geleceğine fayda sunan hem de birçok kişi için istihdam kaynağı olacak girişimi geliştirmek üzere uzman isimlerle, global bir arenada buluşacaklarını ve projelerini geliştirmek için destek alacaklarını bildirdi.

Beşli, "Red Bull Basement'in projemizi ve bakış açımızı daha ileri taşımak açısından bize sonsuz katkıları olacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.

#Basement 2021 Finali #Elif Bilge Gürgür #Eylül Nisa Beşli #Red Bull
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6