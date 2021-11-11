Red Bull Basement 2021 Finali'nde Türkiye'yi ToplaGel temsil edecek

İSTANBUL (AA) - Girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement'in finalinde, ToplaGel girişiminin kurucuları Elif Bilge Gürgür ile Eylül Nisa Beşli Türkiye'yi temsil edecek.

Red Bull açıklamasına göre, teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement, genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine fırsat tanıyor.

Dünya çapında 44 ülkeden 4 bin 41 başvuru arasından seçilen ülke finalistleri açıklanmaya başlandı. Red Bull Basement'a Türkiye'den yapılan 300 başvuru arasından seçilen girişim ise ToplaGel oldu.

ToplaGel'in kurucuları Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Elif Bilge Gürgür ile Koç Üniversitesi öğrencisi Eylül Nisa Beşli, projelerini "geri dönüşümü hızlandıran ve ödül sistemi ile teşvik eden bir platform" olarak özetledi.

Dünyanın ekolojik dengesini korumak için her geçen gün önemi artan geri dönüşümü ele alan ToplaGel platformunda, kapıya servis modeliyle geri dönüşümü hızlandırmak ve ödül sistemiyle devamlılığını teşvik etmek hedefleniyor.

Dijital platformda, atıklarını geri dönüştürmek isteyen bireylerin zaman ve ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak için, randevu sistemiyle evlerinden atıkların alınarak dağıtımı gerçekleştiriliyor. Atık toplayan kişilerin istihdamına da katkı koyan bu sistemde ayrıca hizmeti evlerinden alan kişilere kazandıkları puan çerçevesinde çeşitli ödüller de sunuluyor. Ödüllerin arasında market kuponları, sinema biletleri, kedi/köpek maması gibi bireylerin tercihlerine yönelik seçenekler bulunan sistem sayesinde atıkların sürdürülebilir bir şekilde doğru yere ulaşması sağlanıyor.





- Dünya finali 13-15 Aralık'ta İstanbul'da





Jürinin değerlendirmesinden geçen ve dünya finaline katılmaya hak kazanan ToplaGel'in kurucuları Gürgür ile Beşli; 5 hafta boyunca projelerini geliştirmek üzere uygun bir zeminde çalışma imkanı yakalayacak.

Global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkanı da bulan ikili, burada mentörlerin katkılarıyla fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak. Red Bull Basement dünya finali 13-15 Aralık'ta Feriye'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan desteklenen ToplaGel'in kurucularından Elif Bilge Gürgür, projeyi en iyi anlayan ve kendilerine inanan Red Bull Basement ile bir araya gelmenin ve desteğini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Eylül Nisa Beşli de hem dünyanın geleceğine fayda sunan hem de birçok kişi için istihdam kaynağı olacak girişimi geliştirmek üzere uzman isimlerle, global bir arenada buluşacaklarını ve projelerini geliştirmek için destek alacaklarını bildirdi.

Beşli, "Red Bull Basement'in projemizi ve bakış açımızı daha ileri taşımak açısından bize sonsuz katkıları olacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.