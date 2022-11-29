Re-Pie’dan Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım

Portföy yönetimi şirketi Re-Pie Portföy Yönetimi, bütünleşik video iletişim platformu Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım yaptı.

Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, Vimesoft’a yatırım yaptı. Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin yeni yatırımları ile ilgili olarak “Vimesoft, pandemi süreci ile birlikte kaos ortamını fırsata çeviren, çevik ve start-up ruhu taşıyan gelişme potansiyeli yüksek bir girişim. Yatırımımızla birlikte kendileri ile ortak hedefler çerçevesinde bir araya gelmekten son derece mutluyuz. Önümüzdeki dönemde teknoloji ve yenilikçilik odaklı iş modellerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Fintech, deeptech, sağlık teknolojileri, akıllı şehirler, oyun sektörü, yenilenebilir enerji teknolojileri ve sanayi yatırımları gibi alanlar odağımızda olacak.”

Vimesoft Kurucu Ortağı ve CEO’su Mükremin Sarıer de “Pandemi sonrası yeni iletişim ve etkileşim yöntemlerine adaptasyonun hızlandığını ve sabit çalışma ortamlarından hibrit çalışmaya geçişi görüyoruz. Yolculuğun yeni başladığına ve doğru zamanda, doğru yerde olduğumuza inanıyoruz. Re-Pie’ın aramıza katılmasıyla artık daha güçlüyüz. Aldığımız yatırımı, büyümemizi devam ettirmek ve ürünlerimizin geliştirme sürecini hızlandırmak için kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Vimesoft, video konferans, kurumsal video (canlı yayın ve video portal) ile uzaktan öğrenme sistemlerinin en iyi özelliklerini tek platformda entegre olarak buluşturuyor. Hem on-premise (müşterilerin kendi lokasyonunda) hem de cloud ortamında bu hizmeti sağlayabilmesiyle rakiplerinden farklılaşan Vimesoft, kamu ve finans kurumları ile özel sektördeki 20’den fazla büyük ölçekli müşteriye ve yaklaşık 200 bin son kullanıcıya hizmet veriyor.