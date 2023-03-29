Ramazan’ın vazgeçilmezi halka tatlıya rağbet arttı

Ramazan ayında iftar sofralarında eksiltilmeyen, orta ve dar gelirli ailelerin tercih ettiği halka ve tulumba tatlısı, vatandaşın vazgeçilmezi oluyor.

Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yerini alan halka tatlısı için Diyarbakır’daki tatlıcılar, bu sene rağbetin daha fazla olduğunu dile getirdi.

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında iftar sofralarının olmazsa olmazları kategorisinde yer alan halka tatlısı, yemekten sonra sıcak yenilmesiyle birlikte ağızları tatlandırıyor. Diyarbakır’da en çok tüketilen ve tercih edilen halka tatlı, Diyarbakırlıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor. Ramazan ayında tatlı ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun talep edilen tatlılar için ustalar yoğun mesai harcıyor.

Ramazan ayında halka tatlıya rağbetin fazla olduğunu belirten 17 yıllık tatlı ustası Seyfullah Börü, baba mesleği olan tatlıcılığın hem aşığı hem maşuku olduğunu söyledi.

“Halka tatlısına rağbet çok iyi”

Özellikle Ramazan ayında halka tatlıya rağbetin fazla olduğunu belirten Börü, “Baba mesleği olan tatlıcı mesleğini 17 yıldır yapmaktayım. Tatlıcılık mesleğini aşk ile yapıyorum. Bu işin hem aşığıyız hem maşukuyuz. Halka tatlısına rağbet çok iyi. Bu Ramazan farklı bir şekilde geçiyor. Vatandaşın diğer tatlı çeşidine olan zammından ötürü halka tatlısına olan rağbeti daha fazla oldu. Yöresel bir tatlı çeşididir. Küçükten büyüğe herkesin yiyebileceği ve rahat bir şekilde tüketebileceği bir tatlı çeşididir. Kimseyi rahatsız etmez” dedi.

Halka tatlısında glikoz kullanımının uygun olmadığını ifade eden Börü, “Piyasada glikoz kullananlar çoğalmış. Bu da ayrı rahatsız edici bir durum. Biz ürünlerimizde şeker pancarı kullanmaktayız. Bu ürünlerle halka ve tulumba tatlısı yapmaktayız. Diğer ürünleri çıkarmıyoruz. Sebebi de maliyeti fazla olduğundan ötürü vatandaşa fiyat olarak ağır gelmesin diye. Halka tatlının hamurunu sıcağı sıcağına yoğuruyoruz. Hamuru da pratik bir şekilde hazırlanan bir tatlı çeşididir. Halka tatlısının kendine özel unu bulunmaktadır. Tatlılık unu diye geçiyor. Sıcak su ve karbonatın karışımıyla yoğurup kulak memesi yumuşaklığında hamuru ayarlayıp halka atışına başlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Zam yapmayı düşünmüyoruz”

Vatandaşın rahat tüketmesi için fiyatı uygun tuttuklarını belirten Börü, “Ürünlerimizin fiyatını her kesime hitap edebilsin diye piyasaya göre biraz daha düşük tutuyoruz. Halka tatlıyı 45’e tulumba tatlısını da 50 Liraya veriyoruz. Biz özellikle hem depremin hem Ramazan’ın etkisiyle zam yapmadık. Şu an için zam yapmayı da düşünmüyoruz. İnsanlar yeter ki rahat bir şekilde tüketebilsin” diye konuştu.