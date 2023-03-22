Ramazan’ın gözde tatlısının yapıldığı bal kabağına talep arttı

Adana Kozan’da üretilen ve çevre illerden talep gören, tatlısı ve yemeği ile şifa deposu olan bal kabağı yeniden üreticinin yüzünü güldürdü. Özellikle Ramazan ayında iftar sonrasında tatlı olarak tüketilen bal kabağına talep yoğunluğu olduğu belirtildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde onlarca dönüm arazide üretilen ve şifa deposu olan bal kabağında yaşanan asrın depremi ile birlikte duran satışlar yeniden artışa geçti. Ramazan sofralarında tatlı olarak tüketilen ve çocuklar için şifa deposu olan balkabağı satışlardaki yoğunluk ile üreticisini sevindirdi. Tatlı olarak tüketilen ve içerisinde A, C ve E vitaminlerini barındırması ile yüksek oranda besleyici olan bal kabaklarının tüketiciden yoğun ilgi gördüğü ifade edildi.

Yaşanan yıkıcı deprem ile birlikte satışların bir ara durduğunu hatırlatan üretici Battal Yavuz, “Deprem öncesi çok güzeldi. Şu an talep yoğun, Ramazan dolayısıyla yükseldi. Tatlısı yemeği için genelde talep. Besin deposu olması nedeniyle tercih yoğun oluyor. Şu an kilogramda toptan fiyatı 7 TL’den perakende ise 7,5 TL’den satılıyor. Taleplerin yoğun olması bizlerin de yüzünü güldürdü” diye konuştu.