Ramazan’ın başında hurmaya olan talep yerini şekerlemelere bıraktı

Eyüpsultan Camii ve etrafındaki tarihi dokuya sahip dükkanlar, Ramazan ayının 13’üncü gününde turist ve vatandaşları ağırlıyor. Ramazan’ın ilk günlerinde hurmaya olan ilgi yerini tatlı ve şekerlemelere bıraktı.

Eyüpsultan Camii ve etrafındaki tarihi dokuya sahip alışveriş mekanları Ramazan ayında da yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Ramazan ayının 13’üncü gününde de vatandaşların iftar ve sahur alışveriş yoğunluğu devam ediyor. Kuruyemiş, hurma, lokum, çerez, kuru meyve gibi ürünlere talebin daha fazla olduğu görülürken, Ramazan’ın ilk günlerinde hurmaya olan ilgi yerini tatlı ve şekerlemelere bıraktı.

Turistlerden lokuma ilgi azalmıyor

Yabancı turistlerin de uğrak yerlerinden olan Eyüpsultan’da hurmanın kilosu 90 ile 300 liradan satılıyor. Lokum fiyatları ise 100 ile 200 lira arasında değişiyor. Turistler daha çok lokuma ilgi gösteriyor. Kuruyemiş de ortalama 100-200 liradan satılıyor.

“Ramazan’ın ilk günlerinde hurmaya olan talep yerini şekerlemeye bıraktı”

Esnaf Abdullah Bal, Ramazan’ın ilk günlerinde vatandaşların hurma ve kuruyemişe çok fazla talep gösterdiğini belirterek, “Şimdi ise şekerleme ve tatlılara talep gösteriyor. Vatandaşlar iftar için hurma almaya devam ediyor. Hurma 90 liradan başlıyor 300 liraya kadar çıkabiliyor. Lokum 80 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor. Her bütçeye uygun ürünlerimiz var” dedi.

Kuru meyvelerin de çok fazla ilgi gördüğünü aktaran Bal, “Çerezlerde de fiyatlar ortalama 100-200 arasında değişiyor. Turistler daha çok lokuma talep gösteriyor” ifadelerini kullandı.