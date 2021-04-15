Ramazan’da Yiyecek ve İçecek Satışları %20 Artacak…

Türkiye, Endonezya, Malezya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde, Ramazan ayı ve devamındaki bayram periyodu, hızlı tüketim ürünlerinin üreticileri ve perakendecileri için önemli satış fırsatları oluşturuyor. NielsenIQ’nun verilerine göre, 2020 yılında ülkemizde hızlı tüketim ürünlerinin satışı, Ramazan ayında diğer dönemlere kıyasla %20 oranında arttı. Malezya’da bu oran %15, Endonezya’da %30, Suudi Arabistan’da %11 ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise %6 olarak gerçekleşti.

NielsenIQ APAC EEMEA Analitik Danışmanlık Başkan Yardımcısı ve NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan “Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı döneminde, hızlı tüketim ürünlerinde en fazla büyümeye neden olan kategoriler yiyecek ve içecek oluyor. 2021 Ramazan ayı, pandemi etkisinde geçirdiğimiz ikinci Ramazan dönemi olacak. Hala bazı kısıtlamalar devam etse de, hızlı tüketim ürünlerinin satışları açısından bu yılın geçtiğimiz yıla göre daha iyi olacağı konusunda iyimseriz. Geçtiğimiz yıl Ramazan dönemi satışlarında, önceki aylarda panik altında yapılan ürün alımlarının ve ürün stoklanmasının etkisi bulunuyordu.” dedi.

Bu yıl hızlı tüketim ürünleri satışlarındaki iyileşme, aşılama sürecinin getirdiği iyimser ortam ve panik alımlarının bittiği bir dönemin etkisi ile gerçekleşecek.

Bu bayram, ev içi tüketim ürünlerinde büyüme daha fazla olacak.

NielsenIQ Türkiye ve Doğu Avrupa Analitik Danışmanlık Lideri Murat Yıldırım “Ramazan ayında özenle ve çeşitli hazırlanan iftar sofraları ve Ramazan Bayramı, yiyecek ve içecek kategorilerindeki satış artışını da sağlıyor. 2019 yılında Ramazan ayında en çok satan 5 ürün kategorisindeki büyüme; Türkiye için %20, Endonezya için %10, Malezya için %18, Suudi Arabistan için %14 ve Birleşik Arap Emirlikleri için %2 oldu. 2020 yılı Ramazan döneminde, bir önceki aylarda yapılan stoklamaların ve kısıtlamaların da etkisi ile Endonezya, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde daha önceki yıllardaki kadar ciddi satış artışları görülmedi.” dedi.

Ramazan ayı ve bayram dönemindeki kısıtlamalar, ev içi tüketim ve eve servis yemeklerde artışa yol açacak.

Didem Şekerel Erdoğan “Tüketicilerin kalplerini ve akıllarını fethetmek için, promosyonlar ve ürünlerin verdiği mesaj, tüketicinin gerçeğini de yansıtmalı. Örneğin, Türkiye’de her 4 kişiden 1’i geçtiğimiz sene, sanal bir Ramazan yemeğine katıldığını bildirdi, bu seneki kısıtlamalar düşünüldüğünde benzer durumun 2021’de de görünmesini bekliyoruz. Tüketiciler, en sevdikleri yemekleri evde yapmayı tercih edebilirler. Perakendeciler, eve servis yapılan ya da mağazadan alınabilecek ‘kendin yap’ yemek pişirme kitleri ile bu ihtiyaca destek olabilirler.” şeklinde konuştu.

Türkiye'de finansal durumundan bağımsız olarak dikkatli harcama yaptığını söyleyen tüketiciler, toplumun %99'unu oluşturmakta. Malezya’da bu oran %97 ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise %98. Bu durum gösteriyor ki, perakendeciler ve üreticiler promosyonlarını bu veriyi göz önünde bulundurarak yapılandırmalı, diğer taraftan da daha premium ürünler ile kendilerini şımartmak isteyen, finansal durumu korunmuş kişilerin gereksinimlerini göz önünde bulundurmalı.

Ramazan’da ev içi tüketim, yiyecek ve içecekte büyümeyi artıracak.

Ramazan dönemi, Türkiye’deki en önemli satış sezonlarından birini oluşturuyor. NielsenIQ çalışmaları gösteriyor ki, alışverişçilerin %50’si bu dönemde Ramazan’a özel mağaza ziyareti gerçekleştiriyor ve Ramazan’ın öncesindeki hafta itibarıyla tüketiciler bu ay için alışveriş yapmaya başlıyor.

Ramazanda özellikle öne çıkan kategoriler ise gazlı içecekler (2020 Ramazan döneminde, Ramazan dışı döneme göre %150 satış artışı), kuru meyveler (%153), çay (%114), hazır yemek karışımları (%70) ve hazır çorbalar (%70) şeklinde sıralanıyor. Bulaşık makinesi deterjanları, pişirme kağıtları, alüminyum folyo ve streç filmlerde çift haneli büyüme rakamları görülen diğer kategoriler arasında.

Didem Şekerel Erdoğan “Geçen yılın Ramazan ayı satışları biraz olağan dışıydı. Mart 2020’deki stoklama etkisi ve panik alımları sebebiyle, Mayıs 2020’de olağan Ramazan dönemi artışını göremedik. Fakat stoklama etkisine rağmen ana yiyecek ve içecek kategorileri yine de çift haneli büyüme rakamları gösterdi, bu da pandemi şartlarında bile Ramazan’ın ne kadar önemli bir dönem olduğunu ortaya koyuyor. Pandemi kısıtlamaları halen devam etse de alışverişçiler panik etkisinden daha uzak, daha güvende hissediyorlar ve stoklama durumu söz konusu değil. Dolayısıyla bu yıl Ramazan döneminde, 2020’den önceki yıllarda alışık olunan satış etkileri görülmesi bekleniyor.” tespitinde bulundu.

Aşılama süreci Türkiye’de devam etse de Ramazan ayında yasaklar tamamen kalkacak gibi görünmüyor. Bu sebeple ev içi tüketimdeki önemli kategorilerden pirinç, yağ, bulgur, mercimek, peynir, süt, yoğurt, un, maden suyu, gazlı içecekler ve meyve suyu gibi kategorilerdeki büyüme etkilenecek. Üretici ve perakendeciler, Ramazan alışverişçilerinin kalbini ve aklını kazanmak için promosyon güçlerini; bulyon, salça, konserve gıda, kuru meyve, çay, meyve suyu ve gazlı içecek gibi yiyecek ve içecek kategorilerine odaklamalı.