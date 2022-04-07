Ramazanda ciro artış beklentisi yüzde 35

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, Ramazan ayının başlamasıyla beraber e-ticaret sektöründe yukarı yönlü bir hareketlenme görüldüğünü ifade etti. Özellikle eve teslim yemek ve market hizmetlerinin son birkaç yılda yaygınlaşmasının bu Ramazan’da etkisini açık bir şekilde göstermeye başladığını belirten Çiğdemli, “Ramazan sonunda Türkiye genelinde, bir önceki aya kıyasla satış hacminde en az yüzde 35 civarı bir artış öngörüyoruz” dedi.

En çok paket servis hizmeti veren işletme ve market pazaryerlerinin siparişlerinde artış olduğunu, bu işletmelere ek motokurye istihdamı da yapıldığını ifade eden Çiğdemli, “Ramazan ayı boyunca evde veya ofiste masa başında fazlaca vakit geçirilecek olmasından dolayı, elektronik kategorisi satış hacminde de total bir artış bekleniyor. Ayrıca bayram alışverişlerinin başlaması ve mevsim değişiminden dolayı tekstil, moda kategorisinde de bir yoğunluk bekliyoruz. Turizm sezonunun yaklaşması da online otel ve tatil köyü randevularına bu aydan itibaren yansıyacaktır. Yoğun bir döneme girildi. Yaşanabilecek teknik aksaklıklardan kaynaklı mağduriyetlere yol açmamak için sitelerin altyapı yatırımlarını güncellemesi gerekiyor” dedi.