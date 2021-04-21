RAMAZAN’DA AVRUPA’YA PARA TRANSFERİ YAPACAKLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Bu sene de geçtiğimiz sene olduğu gibi Ramazan dönemine dünyada ve Türkiye’de pandemi koşullarıyla giriliyor. Özellikle Avrupa’da ve Türkiye’de salgının etkisini tekrar artırması ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle, bu sene de insanlar Ramazan ayını evlerinde geçirecekler. Ramazan döneminde dijital para transferlerinin büyük bir ivme yakalaması beklenirken, nakitten dijitale geçişin önemli bir kilometre taşı da olacak. Bu dönemde Avrupa’ya para transferi yapacakların bazı noktalara özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen para transferi şirketlerinden biri olan TransferGo Türkiye ve Bölge Büyümesinden Sorumlu Müdürü Senem Ergüvenoğlu, Ramazan döneminde yurt dışına para transferi işlemi yapacaklara kritik tavsiyelerde bulundu ve şöyle konuştu: “Geçen sene pandemiyle beraber başlayan nakitten dijitale kayışın devam ettiğini, hatta artık zorunluluktan öte bir alışkanlığa dönüştüğünü görüyoruz. Bir de buna seyahat kısıtlamaları eklenince, artık dijital para transferine olan ihtiyaç çok üst seviyede. Biz de bu dönemde Birleşik Ödeme ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle birlikte hayata geçirdiğimiz yurtdışına para transferi hizmetimizle kullanıcımızın yanındayız. Hizmetimizin, özellikle yurt dışında yaşayan çocuğuna, yakınına, dijitalin getirdiği tüm avantaj ve kolaylıklarla para transferi gerçekleştirmek isteyen kişiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını görüyoruz. Kullanıcıların hem daha hesaplı işlem yapabilmeleri hem de çeşitli suiistimallere karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor.”,

Ergüvenoğlu’na göre, para transferi yapacak herkesin dikkat etmesi gereken noktalar şunlar:

Para transferi emrinizi verdikten sonra, paranın alıcıya geçeceği süre içerisindeki kur dalgalanmalarından etkilenmemek oldukça basit. Kuru, para transferi emrini verdiğinizde sizin için sabitleyen firmalarla ilerleyin. Bu şekilde transferiniz ne kadar sürerse sürsün kur dalgalanmasından etkilenmezsiniz.

Önemli bir diğer maliyet kalemi firmanın aldığı komisyon tutarıdır. Bu bazen sizden ekstra talep edilir, bazen de yatırdığınız para tutarından kesilir. Bu gibi ekstra maliyetlere dikkat edin. Özellikle dijital uygulamalarda farklı ekranlarda gösterebilecek ekstra maliyetleri takip edin ve kaçırmayın.

Yine alıcı tarafında öngörülemeyen ekstra maliyetler de olabiliyor (Özellikle paranın karşı tarafa döviz olarak geçtiği durumlarda). Bunun için aynı alıcı kuruma daha önce para transferi yapmış kişiler varsa mutlaka deneyimlerini sorun. Özellikle bu tip deneyimlerin paylaşıldığı forumlarda ve sosyal medya gruplarında araştırma yapıp fikir sahibi de olabilirsiniz.

Bazı para transferi firmalarının özellikle bu dönemde yeni üye kazandırma amaçlı kampanyaları olabiliyor. Bunları mutlaka takip edin.

TransferGo’nun Birleşik Ödeme iş birliğiyle hayata geçirdiği yeni hizmet Ramazan döneminde kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak

Gerçekleştirilen iş birliğiyle, Avrupa’dan TransferGo hizmetleriyle Türkiye’ye gerçekleştirilen para transferlerinin yanı sıra, Türkiye’den de dünyanın birçok ülkesine para transferi yapma imkanı hayata geçti. Yeni hizmet, özellikle yurt dışındaki aile fertlerine veya orada okuyan çocuklarına güvenli, hızlı ve basit şekilde para transferi gerçekleştirmek isteyen müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıca yine yurt dışından yapılan alışverişlerde de bu hizmet kullanılabiliyor. Para transferleri, 6.99 TL ücretle ertesi gün teslimat veya 9.99 TL ücretle gün içinde teslimat seçenekleriyle yurt dışındaki alıcıların hesabına ulaştırılıyor.

TransferGo hizmetlerinin dikkat çeken tüketici dostu yönlerinden biri de Arkadaş Öner programı. Arkadaş Öner programında davet edilen her arkadaş için para kazanılıyor. Bu programda Ramazan döneminde bir güncelleme oldu ve Türkiye'den yurt dışına transferler için toplamda 1000 TL gönderim için 200 TL olarak revize oldu.