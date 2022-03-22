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Ramazan sofralarının baş tacı Hurmaya zam geldi!
Ramazan ayı yaklaşmışken bu ayın vazgeçilmez lezzeti hurmaya da zam geldi. Hurma, çeşitlerine göre kilosu 25 TL ile 300 TL arasında tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatlar türüne göre değişse de geçtiğimiz yıla göre yüzde 35'lik zam yapıldı.
Ekonomi 22.03.2022, 11:38
“HURMA FİYATLARINA YÜZDE 35 ZAM GELDİ”
Hurma'nın zamlı fiyatı şu şekilde:
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İran hurması: 25 TL
- Kudüs hurması 100 TL, Büyük 160 TL.
- Medine 85 TL
Geçen sene kudüs hurması 65 TL idi.
Hurmanın Sağlığa Faydaları
Doyurucu özelliği dışında içerdiği besin maddeleri, vitamin ve elementlerle sağlık açısından da çok önemi bir besin olan hurma, önemli bir antioksidan görevi görür. Şeker, protein, lif ve farklı yağlar başta olmak üzere 16 farklı mineral içermektedir. Ayrıca zengin bir C, B1, B2 ve A vitamini kaynağıdır. İyi derecede flor içerir, flor diş çürümelerini önler ve bağışıklık sitemine güç katar. Hurma, bağışıklık sistemini güçlendiren ve özellikle kanser hastalığına yakalanma riskini azaltan selenyum açısından da zengin bir şifa kaynağıdır.
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Kansere faydalıdır
- Hurma Vücudu Temizler
- Kalbe Faydalıdır
- Hafızaya Faydalıdır
- Diyabet Ve Yüksek Tansiyona Faydalıdır
- Şeker Seviyesini Dengeler
- Anemi Hastalığına Faydalıdır
- Karaciğere Faydalıdır
- Gözleri Kuvvetlendirici Özelliği Vardır
- Kemiklere Faydalıdır
- Ruh Sağlığını Korur
- Damar Sertliği ve Kolesterole İyi Gelir
- Çocuk Gelişimine Ciddi Katkı Sağlar
- Sindirim Sistemine Faydalıdır
- Cilt Sağlığını Korur