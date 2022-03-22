Ramazan sofralarının baş tacı Hurmaya zam geldi!

“HURMA FİYATLARINA YÜZDE 35 ZAM GELDİ”

Hurma'nın zamlı fiyatı şu şekilde: İran hurması: 25 TL

Kudüs hurması 100 TL, Büyük 160 TL.

Medine 85 TL Geçen sene kudüs hurması 65 TL idi.

Hurmanın Sağlığa Faydaları

Doyurucu özelliği dışında içerdiği besin maddeleri, vitamin ve elementlerle sağlık açısından da çok önemi bir besin olan hurma, önemli bir antioksidan görevi görür. Şeker, protein, lif ve farklı yağlar başta olmak üzere 16 farklı mineral içermektedir. Ayrıca zengin bir C, B1, B2 ve A vitamini kaynağıdır. İyi derecede flor içerir, flor diş çürümelerini önler ve bağışıklık sitemine güç katar. Hurma, bağışıklık sistemini güçlendiren ve özellikle kanser hastalığına yakalanma riskini azaltan selenyum açısından da zengin bir şifa kaynağıdır.