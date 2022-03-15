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Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala pide fiyatları da belirlendi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını söyledi. Geçen yıl ise 365 gramlık pide 4 TL'ye satılıyordu. Bu yıl hem pideler küçülecek hem de zamlanacak.

Ekonomi 15.03.2022, 13:13
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı pide 7.50 TL, 415 gram pide 7.50 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.

YÜZDE 50 ZAMLANDI

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti. Sözcü'de yer alan habere göre, bu yıl vatandaş pideyi geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 zamlı alacak. Üstelik pide 35 gram daha az olacak.

"MALİYETLER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Özellikle son aylarda yaşadıkları zorlukları hatırlatan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çevik, "Her geçen gün maliyetler yükseliyor. Dolayısıyla aldığımız fiyat da parça parça bitmiş oluyor" dedi.

"DESTESK DEVAM EDERSE BU FİYATLAR KURTARIR"

Belirledikleri pide fiyatına ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunan Çevik, "Devlet destekli un 220 TL, piyasa fiyatı450 TL. Yüzde 100 zamlı. İki katı yani. Eğer TMO desteklemeye devam ederse pidede belirlenen bu fiyatlar kurtarır. Devam etmezse kurtarmaz. Devletimiz fırıncıya destekli un verdiği sürece bu fiyat kurtarır ama devletimiz fırıncıya destekli un vermezse, uygun fiyatlı un vermezse fırıncı buradan para kazanamaz." ifadelerini kullandı.

"15 GÜNDÜR SAHADA UN YOK"

Çevik, "Bize söylenen unda verilen bu desteğin Mayıs ayına yani mahsule kadar kesilmeyeceği yönünde. Yani Ramazan ayında devam edeceği söyleniyor. Ama şu anda fırıncı un bulamıyor. Bir sorun var. Fırıncı una ulaşmakta zorlanıyor. Meslektaşlarımız sürekli bizi arıyorlar. Devlet destekli un alamıyoruz, değirmenler bize un vermiyorlar diye söylüyorlar son 15 gündür. Bakanlığın ve TMO'nun açıklamalarını takip ettiğimizde, görüştüğümüzde Mayıs ayına kadar desteğin devam edecek deniliyor. Ama sahada maalesef bu böyle değil. 15 gündür maalesef fırıncı un bulamıyor. 15 gündür un yok. Bu sorun Ramazan ayını etkileyebilir mi bilemiyorum. Açılacak deniyor ama sahada un yok şu anda" şeklinde konuştu. (haberler.com)

#ramazan #pide #ramazan ayı #ekonomi #istanbul fırıncılar odası
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