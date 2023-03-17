Ramazan Bayramı’nda yemek fiyatına ultra lüks tatil fırsatı dikkat çekiyor

Sezon öncesi otellilerin normal fiyatların yarısına rezervasyon yapması tatilcilerin dikkatini çekerken, Eskişehir’de hizmet veren turizm firması yetkililerince, Nisan ve Mayıs aylarında ucuz rezervasyonlar hakkında ’vatandaşlar bir öğün yemek fiyatına lüks otelde konaklama yapabileceği’ aktarıldı.

Ramazan Ayı’nın yaklaştığı son günlerde tatil rezervasyonu yapan şirketlerin işlerinde ’bayram’ yoğunluğu bekleniyor. Özellikle sezon öncesi dönem olan Nisan ayında otellerin her şey dâhil gecelik fiyatları 600 liradan başlaması, yoğun talebe neden olacağına yorumlanıyor. Eskişehir’de otel rezervasyonları yapan turizm firma yeklilerince, sezona kıyasla daha ucuz olan tatil fırsatlarını vatandaşların değerlendireceğini öngördüğünü aktardı. Ramazan Bayramı’nın da 3 gece 4 gün olmasının tatil yapmak isteyeneler için bir fırsat olduğunun altını çizen uzmanlar, Nisan ayına rezervasyon yaptıranların sayısının oldukça arttığına değindi.

"Bayrama yakın işlerimizin yoğunlaşmasını bekliyorum ”

Turizm şirketinde 12 yıldır çalışan Samet Yüksel bayram öncesi tatil bir öğün yemek fiyatına lüks konaklama fırsatı hakkında, “Bu dönemler sezon fiyat fiyatlarına göre daha uygun. Bunun için misafirlerimiz için tercih ediliyor. 600–700 liradan başlayan fiyatlar var. Bu dönem sezonun yarı fiyatına denk geliyor, özellikle çocuklu ailelerce tercih ediliyor. Öğle yemeği fiyatına 5 yıldızlı ultra lüks bir otelde konaklama yapılabiliyor. Hem tatillerini aradan çıkarıyorlar hem de bayramlarını değerlendirmiş oluyorlar. Dışarıda yemek fiyatına tatil imkânı var. Bayrama yakın işlerimizin yoğunlaşmasını bekliyorum ”dedi.

“Lüks otellerimizde 700-800 lira bandında kampanyalarımız var”

Sezon öncesi otellerin cüzi miktarlara ultra lüks otel rezervasyonu yaptığının altını çizen müdür Ali Çakır, “Özellikle bayram döneminde iç pazar misafirlerimiz için çok ciddi kampanyalarımız var. Denize sıfır ultra lüks otellerimizde 700-800 lira bandında kampanyalarımız var. Maalesef 2023 yaz sezonu Avrupa doluluk oranlarından dolayı 7,8 ve 9’uncu aylardaki fiyatlarımız yüksek. Biz de iç pazar misafirlerimiz rahat tatil yapabilmesi adına nisan ve mayıs aylarına özel kampanyalar düzenledik. Ramazan Bayramı’nın da 3 gece 4 gün olması, misafirlerimizi tatile yönlendirmektedir. Bu konuda çeşitli gruplarımız, Eskişehir’den hareketli otobüslerimiz var. Yine Mayıs ayında da çeşitli kültür turları ile misafirlerimiz inşallah tatile yönlendireceğiz. Nisan ayındaki rezervasyon sayısı yavaş yavaş yükselmeye başladı. Malumunuz, kötü bir deprem yaşadı ülkemiz. Bizim için Şubat ve Mart ayının ilk haftaları oldukça sıkıntılı geçti. Depremin yaralarını sardıktan sonra Nisan ayında da talep arttı. Tabii bu artışta rakamların çok düşük olması etkili. Örneğin bir aile düşün kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinin yanı sıra otelin hamamı, saunası, fitnessı, kapalı havuzunu kullanacak ve bu hizmetler için ödenecek en fazla 800 lira olacak. Aslına bakıldığında bu rakamlar çok cüzi rakamlar bu talebi artırıyor” dedi.