Ramazan Bayramı toptancıların yüzünü güldürdü

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile toptancılarda alışveriş yoğunluğu ve hareketliliği başladı.

Ramazan Bayramına çok az bir süre kalmasıyla birlikte, bayram alışverişinin en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan GİMAT’ta esnafın yüzü gülmeye devam ediyor. Gıda İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, bayramın yaklaşması ile birlikte alışveriş telaşının ve yoğunluğunun GİMAT’a yansıdığını ve esnafların bu durumdan memnuniyetini dile getirdi.

Pandemi döneminde üretimde ve tedarikte bir sıkıntı olmadı

Pandemi nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçildiğine dikkat çeken GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, “Bu süreç bize gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Burada önemli olan şey üretimde ve tedarik aşamasında bir sıkıntı olmamasıydı. Çünkü üretici ile tüketiciyle ürünü buluşturabilmek çok önemliydi. Biz salgın sıkıntısının başladığı dönemde de aynı şeyi söylemiştik ülkemizde ve Ankara’da gıda sıkıntısının yaşanmayacağı ile alakalı. Hamdolsun öyle de oldu bir buçuk senedir de herhangi bir ürün sıkıntısı yaşamadık. Bundan sonrada herhangi bir sıkıntı olmayacak” diye konuştu.

“Alışveriş hareketliliğinin olduğu haberlerini alıyoruz”

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle alışveriş yoğunluğu olduğunu ifade eden Abdulkadir Aydoğan, “Şuan alışveriş yoğunluğunun en fazla olduğu dönemlerinin bir tanesi olan Bayram arifesi alışverişleri dönemindeyiz. Gerek toptancılarımızdan gerek marketlerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda yoğun bir alışveriş hareketliliğinin olduğu haberlerini alıyoruz. Buda bizleri mutlu ediyor tabi ki. Bu sürecin devam edeceğini de tahmin ediyoruz” dedi.

“Şeker satışlarımızda da bir sıkıntı yok”

Bayram şekeri satışlarının da yoğunlaştığına dikkat çeken Aydoğan, “Ramazan Bayramı olun şekerden bahsetmeden de olmaz. Şeker satışlarımızda da bir sıkıntı yok. Gerek üreticilerimizden aldığımız gerek marketlerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda herhangi bir problemimiz yok. Olağanca hızıyla şeker satışlarımız devam ediyor” ifadelerini kaydetti.

Bakliyat satıcısı olan Hayrullah Özdilek, “Çok şükür gıda satışımızda bir hareketlilik var. Mallarımızda da bir sıkıntı çekmiyoruz. Fiyatlar da gayet cazip bir şekilde, herkese de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gıda sektörü haliyle fena değil memnunuz. Milletin kapanması ile birlikte haliyle bir yoğunluk var marketler gibi yerlerde yoğunluk var” açıklamasında bulundu.

“Bayram şekerleri bu sene satılmaz diyorduk ama bu sene maşallah iyi satıldı”

Şeker satışlarının umduklarından fazla olduğunu söyleyen gıda toptancısı İsmail Uğur Pekol, “Bayram bize olumlu yansıdı. Pandemi döneminde insanlar eve kapandı eve bağlı kaldı. Bu nedenle yeme alışkanlıkları biraz daha yoğunlaştı. Bizde gıda satışı yaptığımız için biraz daha olumlu yansıdı bize. Bayramın adı bayram olduğu için yoğunluk illaki olacak. Herkes evine 1 kilo şeker 1 tane kolonya götürecek. Baklavası, böreği olacak. Bayram şekerleri bu sene satılmaz diyorduk ama bu sene maşallah iyi satıldı” ifadelerini yer verdi.