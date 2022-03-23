Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta başlayacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatacak.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2022?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçti.Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.

YETİM VE DULLAR DA FAYDALANACAK

Ramazan bayram ikramiyesinde yapılacak zam, vefat eden emeklilerin maaşından hak sahibi olan yakınlarına da yansıtılacak. Yetim ve dullar da zammı kendi hisseleri oranında alabilecekler.