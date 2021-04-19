Ramazan ayında yiyecek ve içecek satışları diğer dönemlere göre yüzde 20 artıyor

Yapılan araştırmaya göre, 2020 yılında Türkiye’de hızlı tüketim ürünlerinin satışı, Ramazan ayında diğer dönemlere kıyasla yüzde 20 oranında arttı. Malezya’da bu oran yüzde 15, Endonezya’da yüzde 30, Suudi Arabistan’da yüzde 11 ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise yüzde 6 olarak gerçekleşti.

Türkiye, Endonezya, Malezya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde, Ramazan ayı ve devamındaki bayram periyodu, hızlı tüketim ürünlerinin üreticileri ve perakendecileri için satış fırsatları oluşturuyor. NielsenIQ’nun verilerine göre, 2020 yılında ülkemizde hızlı tüketim ürünlerinin satışı, Ramazan ayında diğer dönemlere kıyasla yüzde 20 oranında arttı. Malezya’da bu oran yüzde 15, Endonezya’da yüzde 30, Suudi Arabistan’da yüzde 11 ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise yüzde 6 olarak gerçekleşti.

NielsenIQ APAC EEMEA Analitik Danışmanlık Başkan Yardımcısı ve NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, "Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı döneminde, hızlı tüketim ürünlerinde en fazla büyümeye neden olan kategoriler yiyecek ve içecek oluyor. 2021 Ramazan ayı, pandemi etkisinde geçirdiğimiz ikinci Ramazan dönemi olacak. Hala bazı kısıtlamalar devam etse de, hızlı tüketim ürünlerinin satışları açısından bu yılın geçtiğimiz yıla göre daha iyi olacağı konusunda iyimseriz. Bu yıl Ramazan döneminde, 2020’den önceki yıllarda alışık olunan satış etkileri görülmesi bekleniyor" dedi.

Yapılan araştırmada şu bilgilere yer verildi: "Dikkatli harcama yaptığını söyleyen tüketiciler, toplumun yüzde 99’unu oluşturmakta. Malezya’da bu oran yüzde 97 ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise yüzde 98 olarak yer alıyor. Ramazan dönemi, Türkiye’deki önemli satış sezonlarından birini oluşturuyor. Alışverişçilerin yüzde 50’si bu dönemde Ramazan’a özel mağaza ziyareti gerçekleştiriyor ve Ramazan’ın öncesindeki hafta itibarıyla tüketiciler bu ay için alışveriş yapmaya başlıyor. Ramazanda özellikle öne çıkan kategoriler ise gazlı içecekler (2020 Ramazan döneminde, Ramazan dışı döneme göre yüzde 150 satış artışı), kuru meyveler (yüzde 153), çay (yüzde 114), hazır yemek karışımları (yüzde 70) ve hazır çorbalar (yüzde 70) şeklinde sıralanıyor. Bulaşık makinesi deterjanları, pişirme kağıtları, alüminyum folyo ve streç filmlerde çift haneli büyüme rakamları görülen diğer kategoriler arasında yer alıyor".