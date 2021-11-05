Rakipleri zarar ederken, THY 735 milyon dolar kâr etti

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 9 aylık bilanço verilerini anlatırken, “Dünyada herkesten daha hızlı toparlandık. 2021’in ilk 9 ayında 722 milyon dolarlık esas faaliyet kârıyla pandemi öncesindeki aynı dönemin önüne geçtik. İlk 9 ayı 735 milyon dolarlık net kârla tamamladık. Aynı dönemde Lufthansa 2,4 milyar dolar, Air France-KLM 2,1 milyar dolar, United Airlines (UA) 600 milyon dolar zarar etti. En büyük darbeyi havacılık sektörünün yediği COVID-19 krizinde proaktif davranıp herkesin önüne geçtik” dedi.

İlker Aycı, THY Genel Müdür Yardımcıları Baran Gülbaran, Turhan Özen, Ali Serdar Yakut, Ahmet Olmuştur, Murat Şeker, Abdulkerim Çay ve Basın Müşaviri Yahya Üstün’le birlikte dün düzenlediği sohbet toplantısında THY’nin COVID-19 krizi ortamındaki stratejisini, elde edilen başarılı sonuçları anlattı:

"9 AYLIK GELİR 3,4 MİLYAR DOLAR"

“2020’de uçamadığımız birkaç ayın ardından kriz stratejisi hazırladık. THY olarak bu dönemde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Ulaştırma Bakanlığı’nın, Ticaret Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın ve Dışişleri Bakanlığı’nın desteğini hep yanımızda hissettik. Tüm kademelerdeki çalışma arkadaşlarımız THY’nin başarısı için seferber oldu. Bu seferberliğin güzel sonuçlarını ilk 9 aylık verilerde gördük. THY’nin gelirleri ilk 9 ayda 2 milyar 372 milyon dolara, kargo gelirlerimiz de 969 milyon dolara ulaştı. Toplam gelirlerimiz 3,4 milyar dolar ile 2019 yılının yüzde 85’ini yakaladı. FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr) ilk 9 ayda yüzde 7 artarak 1.4 milyar doları buldu. 2019 yılında 9 aylık net kârımız 675 milyon dolar iken bu yıl 735 milyon dolara ulaştık. Böylece kârlılıkta pandemi öncesini geride bıraktık.”

"DİĞERLERİ DEVLETTEN PARA İSTEDİ"

“Öncelikle pandeminin ilk günlerinden itibaren yolcularla empati kurduk. Biletleri koşulsuz değiştirdik veya ücretlerini iade ettik. Milyar doları aşan bir nakit çıkışı oldu ama verdiğimiz sözün arkasında durduk. Dünyada birçok havayolu şirketi bilet ücreti iadesini belli bir aşamadan sonra kesti. Cumhurbaşkanımız bu konuda, ‘Çok sıkışırsanız yanınızdayız’ mesajıyla desteğini verdi. Türkiye’nin çok hızlı karar alabiliyor olması da bizim önümüz açtı. Bir ülkeye uçuşu yeniden başlatmak için diplomatik görüşmelere ihtiyaç duyuldu. Dışişleri Bakanlığımız çok ciddi diplomasi yürüttü. Havacılık sektöründe dünya devi olan rakiplerimiz hükümetlerinden sadece para ve hibe istedi. Biz THY’nin sahadan çekilmemesi için çaba harcadık. Bu konuda da hükümetimizin desteği hep yanımızda oldu. Krizde çizdiğimiz strateji Avrupa’da lider, dünyada ilk 5’teki yerimizi korumamızı sağladı.”

"YİNE EN ÇOK NOKTAYA UÇUYORUZ"

İlker Aycı, THY’nin COVID-19 krizine rağmen yeni hatlar açmayı da sürdürdüğünü belirterek sözü Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur’a bıraktı:

● ABD’de Newark’a (New Jersey) ve Dallas’a sefer başlattık. Yakında Seattle ve Detroit’e seferleri gündemimize aldık. ABD’de uçtuğumuz nokta sayısı 13’e çıkacak.

● Salgından önce 123 ülke ve 290 destinasyon ile dünyada en fazla noktaya sefer yapan havayolu şirketiydik.

● Bugün de 114 ülkede 255 destinasyona sefer yapıyoruz. Yine en fazla noktaya sefer yapan havayolu şirketiyiz. Air France-KLM grubu 90 ülke ile bizim epey gerimizde kalıyor.

● Bu yılın ilk 9 ayında 31,1 milyon yolcu taşıdık. Doluluk oranımız yüzde 78 oldu.

"IATA tahminlerine uyarsak sıkıntı yaşarız"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı İlker Aycı, 2022 yılına ilişkin beklentilerinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Önce IATA’nın (The International Air Transport Association) beklentilerine bakalım. IATA, gelecek yıl dolulukta 2019’un yüzde 66,9’unun, gelirlerde de yüzde 62.3’ünün yakalanacağı tahmininde bulundu. Biz, IATA’nın tahminleri çerçevesinde yol alırsak sıkıntıya gireriz. Biz zaten bu tahminleri 2021’de geride bıraktık. Bu yılki başarımız, 2022’ye dönük bize daha olumlu işaretler veriyor. Sektörde normale dönüşün 2023- 2024 döneminde olacağını tahmin ediyorum. Özellikle kurumsal müşterilerin pandemi öncesindeki tempoya dönüşü 2024’te gerçekleşir diye tahmin ediyorum.”

"60 bin kişilik istihdam var, kimseyin geride bırakmadık"

THY Yönetim ve İcra Başkanı İlker Aycı, iştiraklerle birlikte 60 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek şöyle konuştu:

● COVID-19 krizinde kimseyi işten çıkarmadık. Kimseyi geride bırakmadık. Tüm çalışma arkadaşlarım sağlık riskine rağmen THY’nin başarısı için canla başla çalışmayı sürdürdü.

● THY ve iştiraklerinde örgütlü işçi sendikaları da COVID-19 krizi döneminde anlayışlı davrandı. Onların da desteğiyle pandemi döneminde çalışma barışı açısından sıkıntı yaşamadık.

● Pandemi nedeniyle orta kademe yöneticilerin ücretlerinde yaptığımız kesintiyi kaldırdık. Oluşan açığı kapattık. Pilot ve kabin ekiplerinin bu konudaki açıklarını da epey telafi ettik. Yakında onları da tamamlayacağız.

"Filoda 372 uçak var"

İlker Aycı, THY’nin filo durumunu da şöyle özetledi:

● Dünyanın en genç ve modern filoları arasındayız. Eylül sonu itibariyle 243’ü dar gövde, 105’i geniş gövde ve 24’ü kargo uçağı olmak üzere toplam 372 uçağımız filomuzda mevcut.

● Daha önce sipariş ettiğimiz yeni uçaklar filomuza eklendikçe, yaşlanan uçakları filodan çıkarıyoruz.

"Kargo 120 ülkeye ulaştı, hedef dünyada ilk 3'e girmek"

THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, kargoda dünyadaki pazar paylarını yüzde 5’in üzerine çıkardıklarını belirterek, “Kargoda yakaladığımız başarı daha önce çizdiğimiz stratejiye dayanıyor. 2016’dan itibaren kargoda öne çıkmaya dönük adımlarımızı atmaya başladık. Yolcu tarafında yaşanacak eksilmeleri dengelemek için kargoya ağırlık verdik. Yani, planladık, bugün geldiğimiz nokta sürpriz değil. Kargoda ‘hub’ olacağımızı söyledik. Ona göre yolumuza devam ediyoruz. Kargo taşımacılığının katkısı ile krizi fırsata çevirdik. Dünyanın 4’üncü büyük hava kargo taşıyıcısı olduk. İstanbul Havalimanı’ndaki kargo merkezimizi ona göre planladık. Tek çatıda en büyük endüstriyel bina oluyor” dedi. THY’nin Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen de şu bilgileri verdi:

● Dünya hava kargo pazarında ilk 3’e girme vizyonumuz ve stratejimiz aynen devam ediyor.

● Kargo filomuza yeni katılan uçaklar oldu. Pandemide yerde bekleyen yolcu uçaklarını da kargo seferlerinde kullandık. Pandeminin ülkemizde anons edilmesinden 10 gün sonra yolcudan kargoya geçici olarak dönüştürdüğümüz ilk uçağımız havalandı. Bu konuda dünyada ilklerden olduk.

● 2020’de yolcu uçaklarımız kargo için 2 bin 950 sefer yaptı. Bu yıl 3 bin 500 seferi bulacak. 30’un üzerinde yolcu uçağımızı kargo için kullandık. Tabi en ideali yolcu ile kargonun birlikte taşınması.

● Taşımalarımızın yüzde 80- 85’i başka ülkelere ait. Yüzde 15’i ihracatçılarımıza verdiğimiz hizmeti kapsıyor.

● Kargoda 120 ülkeden 120 ülkeye transit taşımamız söz konusu. Yani, hizmet ihracatı yapıyoruz.