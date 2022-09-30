Quick’ten bir ilk: Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Beklemeden ömür boyu yenileme garantisini ilk yılın sonunda müşterileri ile buluşturarak sadece 150 günde 10 bin yeni sigortalıyı bünyesine katan ve iş ortaklarından yoğun ilgi gören Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile sektörde fark oluşturan Quick Sigorta, sağlık sigortası alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Trafik sigortaları branşında sektörü domine eden ve 5 yıl gibi kısa bir sürede ilk 10 hayat dışı sigorta şirketi arasında olmayı başaran Quick Sigorta, bu kez Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile sigortalıların karşısına çıkıyor. Trafik kazasına bağlı olarak gerçekleşecek acil ve sonrası yatarak sağlık giderlerini karşılayan Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, kişi bazlı bir sigorta olarak öne çıkıyor. Ürün için araç sahibi olma şartı da aranmıyor. Kişiler kendileri ve aileleri için de Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabiliyorlar. Ayrıca kaza olmasa dahi sigortanın sunduğu ek sağlık hizmetlerinden faydalanmak mümkün hale geliyor.

Trafik kazalarından bağımsız olarak limitsiz faydalanılabilecek online tıbbi danışmanlık, online diyetisyen, online psikolojik danışmanlık, evde tıbbi bakım organizasyon hizmetleri bulunduğu Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı cazip hale getiren bir diğer özelliği de uygun fiyat politikası. Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, cinsiyet, il ve yaş ayrımı olmaksızın sigortalı başına 200 TL prim ile sunuluyor. Poliçenin en az iki aile bireyi ve üzeri tarafından aynı poliçede tercih edilmesi durumunda ise yüzde 5 aile indirimi uygulanıyor.

Quick Sigorta ile anlaşması olan SGK hastanelerinde geçerli

Türkiye sınırları içerisindeki karayolu ağında kaza tespit tutanağı ile belirlenmiş trafik kazaları sonucu ortaya çıkmış yatarak tedavi giderlerini karşılayan Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ister yaya, ister sürücü, isterse yolcu olsun sigortalılarına sağlık sigorta güvencesi sunuyor.

“Müşteri ihtiyaçlarına odaklı yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz”

Sektörde bir ilki hayata geçirdiklerini söyleyen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Son yıllarda özellikle pandeminin de etkisi ile tamamlayıcı sağlık sigortası başta olmak üzere sağlık sigortalı sayısında önemli bir artış yaşandığını biliyor ve bunu artan sigorta bilincinin bir sonucu olarak görüyoruz. Öyle ki tamamlayıcı sağlık sigortasında prim üretimi yaklaşık yüzde 143 yükseldi ve bu branşta yeni sigortalı kazanımı da devam ediyor. Biz de Quick Sigorta olarak ürün gamımızı müşteri ihtiyaçlarına dönük olarak ilgili branşlardaki arza göre şekillendiriyoruz. Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tam da böyle bir ürün. Cinsiyet, il, yaş fark etmeksizin tek bir fiyat ile sigortalılarla buluşuyor. Özellikle sektörde hap ürün olarak nitelendirdiğimiz tek primli bu tip ürünlerin çapraz olarak satılabilmesi açısından da acentelerimizi mutlu edeceğini düşünüyorum. Her zaman söylediğim bir şey var, trafiğe takılı kalmayın. Quick Sigorta’da daha çok güvence, daha çok ürün var. 2025 sonuna kadar yaklaşık 8 milyon kişinin tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıracağı öngörüsüyle bu tip spesifik ürünlerin daha da ilgi çekeceğinden eminim. Quick Sigorta olarak bundan sonra da müşteri ihtiyaçlarına odaklı ezber bozan yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi.