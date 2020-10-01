Quick Sigorta’ya Sardis Awards’dan 2 Ödül

Türkiye’de finans sektöründe inovasyon ve pazarlama başarılarını ölçümleyen “Sardis Awards” yarışmasında Quick Sigorta 2 farklı kategoride dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen, 44 ayrı kategoride derece için yarıştığı “Sardis Awards” sonuçları dün akşam saatlerinde yapılan online etkinlik ile açıklandı. Quick Sigorta, Ürün ve Hizmet İnovasyonu dalında , “ yüzde 100 Online Kefalet Sigortası” uygulaması ile ödül kazandı. Quick Sigorta’ya ikinci ödül ise Inovasyon/Ekosistem Stratejisi dalında “Agent değil Acente” isimli projesi ile geldi.

Ödüller hakkında bilgi veren Quick Sigorta Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, önemli bir yarışmadan 2 ödül almanın tüm ekibi son derece mutlu ettiğini belirterek, “ Özellikle pandemi döneminde yoğun olarak çalıştığımız projelerimizin ödül alması bizim için çok anlamlı. “%100 Online Kefalet Sigortası” finansal sigortalar alanında devrim niteliğinde bir uygulama. Teminat mektubu yerine kullanılabilen Kefalet Sigortası için tüm başvuru ve onay sürecini %100 online bir uygulama haline getirdik. Bu anlamda iş dünyasına hız ve verimlilik katacak bir çalışma. Agent değil Acente isimli projemizde ise sigortalıların online ortamda gerçek acenteler ile bir araya gelmesini sağlayacak bir sistem kurduk. 2 yıl önce başladığımız bu projeyi pandemi sebebiyle hızlandırıp devreye aldık. Böylece hem müşterilerin hem de acentelerin evlerinden birbirleri ile temas edebilecekleri bir sistem sağladık. Bu uygulamada sigortalılar çağrı merkezlerinde görevli, tanımadıkları herhangi bir “Agent” ile değil sigortacılıkta uzman ve bir nevi sigorta danışmanlığı veren gerçek sigorta acenteleri ile doğrudan iletişim kurabiliyor” dedi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise dijital uygulamaların ve yaklaşımların Quick Sigorta markasının temel değerleri arasında olduğunu belirterek “Bu anlamda aldığımız ödüller bizim temel değerlerimiz ve bu değerler çerçevesinde ürettiğimiz projelerin değerini ve önemini ortaya koyuyor. Benzer projeler üzerinde ekibimiz çalışıyor ve gelecek yıllarda bu ve benzeri yarışmalarda çok sayıda derece alacağımıza eminim. Ödülleri aldığımız her iki proje için tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.