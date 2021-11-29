Quick Sigorta'ya Londra merkezli Digital Impact Awards’tan 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Bu yıl Londra’da 13’üncüsü düzenlenen Digital Impact Awards'ta, Quick Sigorta En iyi Topluluk Gelişimi ve Finansal Hizmetler Sektöründe Dijitalin En İyi Kullanımı kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, dijital dünyanın ve sosyal medyanın en başarılı projelerini ödüllendiren Londra merkezli Digital Impact Awards sahiplerini buldu.

Salgın döneminin hissedildiği 2021 yılının şubat ayında, büyük çapta etkilenen sanata destek olmak ve evde kalmayı teşvik etmek amacıyla Tiyatronet ile iş birliği yapan Quick Sigorta, bu çalışmasıyla "Best Community Development" (En iyi Topluluk Gelişimi) ödülünün sahibi oldu.

Tiyatronet ile yapılan iş birliği sayesinde Seyirci, Patron ve Bir Ofis Gecesi Rüyası gibi oyunlar konut sigortası yaptıran herkes tarafından kendilerine verilen bir kod ile çevrim içi bir şekilde izlenebildi. Sosyal sorumluluk amacı da taşıyan bu proje ile tiyatro Türkiye’de tiyatro olmayan ilçelere kadar gidebildi ve salgın koşullarında seyirciler evlerinin konforunda tiyatro seyredebildi.

“Acenteler Portal’i QPort” projesi ile de “Best Use of Digital from the Financial Services Sector” (Finansal Hizmetler Sektöründe Dijitalin En İyi Kullanımı) ödülünün de sahibi olan Quick Sigorta, geliştirdiği bu teknoloji tabanlı platformlar sayesinde 3 bin 234 acentesine hizmet veriyor.

- "Ödüller, Quick Sigorta’nın sanatın destekçisi olduğu gerçeğini perçinliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, geçen yıl yaptıkları atılımlar ve iş birlikleriyle Digital Impact Awards gibi önemli bir ödülü bu yıl tekrar kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kendileri için ortaya koydukları inovasyonların ticari yansımaları kadar, böyle önemli organizasyonlarca da dikkate alınması ve ödüllendirilmesinin de önemli olduğunu belirten Yaşar, "Bu tip ödüller Quick Sigorta’nın sanatın destekçisi olduğu gerçeğini perçinliyor. Öte yandan Digital Impact Awards’ta yaptığımız teknolojik atılımlar ve geliştirdiğimiz uygulamalarla birlikte “Best Use of Digital from the Financial Services” ödülünü almaya da hak kazandık. Geride bıraktığımız 4 yılda olduğu gibi yeni yılda da dijitalleşme adına daha da çok projenin mimarı olacağız.” ifadelerini kullandı.

Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise 2 ödülün de kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tiyatronet projesi aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi bizler için. Pandemide sanata ve sanatçıya destek verebilmek adına Tiyatronet ile birlikte sigortalılarımıza ve acentelerimize konutta dijital tiyatro keyfi sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında bu dijital tiyatro keyfini tiyatro salonuna sahneye taşımak istedik. Ali Poyrazoğlu, Cemal Hünal, Lale Cangal Hünal ve Onur Şenay gibi isimlerin katıldığı Ebedi Barış adlı oyunun Quick Sigorta özel gösterimini Kats Sahne’de, Maher Holding çalışanları, Quick Sigorta Acenteleri ve sigortalılarına yapmıştık."

