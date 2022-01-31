Quick Sigorta ve Corpus Sigorta artık yeni yerinde hizmet verecek

Maher Grubu iştiraklerinden Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, yeni binalarına taşındı.

Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, “Şehrin Yıldızı” olarak nitelendirilen yeni binaları Quick Tower’a taşındı. Ulusal ve uluslararası pek çok ödül alan yapıda ilaç, petro-kimya, bilişim, bankacılık, gıda gibi farklı sektörlerden birçok ulusal ve uluslararası firmanın yönetim ofisi yer alıyor. Teknolojik altyapısıyla iş dünyasının tüm taleplerini karşılamaya hazır olan bina, 72 bin metrekarelik alanı ve modern mimarisiyle zamanın ihtiyaçlarına uygun, şehir yaşamının dinamikleriyle paralel yeni bir iş ve yaşam tarzı sunuyor. Maher Grubu bünyesindeki Quick Finans, Qpay, MHR Gayrimenkul gibi diğer iştirakler de aynı binada faaliyetlerine devam edecek.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “AND Gayrimenkul Yatırım A.Ş’nin MHR Gayrimenkul Yatırım bünyesine geçmesi geçtiğimiz yılın en önemli başarılarından biriydi. Bu adımla birlikte grup olarak finans dünyasının şimdi ve gelecekte en önemli aktörlerinden biri olma hedefimizi biraz daha güçlendirmiş olduk. Tabii bunu yaparken yeni binamızın aynı zamanda iş dünyasının diğer önemli parçalarını bir araya getiren inovatif bir cazibe merkezi haline dönüşeceğine de inancımız tam. Maher Grubu dışındaki tüm katlarda tam kapasiteyle dolu olan Quick Tower’da yeni komşularımızla birlikte çalışacağımız için çok mutluyuz. Quick Tower’a taşınarak tazelenmemiz, 2022’ye harika bir başlangıç yapmamızı sağladı. Yıl boyunca bu enerjinin katlanarak artacağına inanıyorum” dedi.

Grup CEO’su Levent Uluçeçen ise en önemli kaynaklarının insan olduğuna vurgu yaparak, “Hepimiz çok değerliyiz. Oluşturduğumuz bu güzel çalışma ortamında bütün arkadaşlarımızın mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızla Quick Tower’da da yepyeni başarılara imza atacağımızdan hiç şüphem yok” dedi.