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Quick Sigorta, Motobike İstanbul 2022’e Hazır

Messe Frankfurt İstanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği olan Motobike Istanbul küçük bir aranın ardından geri dönüyor.

Ekonomi 22.04.2022, 12:10
Quick Sigorta, Motobike İstanbul 2022’e Hazır

Messe Frankfurt İstanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği olan Motobike Istanbul küçük bir aranın ardından geri dönüyor.

Fuarın sponsorlarından Quick Sigorta, Motobike 2022’ye eğlenceli bir stantla fuardaki yerini aldı. Stant ziyaretçileri metaverse benzeri bir platformu deneyimlerken, Quick Sigorta sanal treni ile keyifli bir yolculuğa adım atacaklar. Ayrıca stant ziyaretçilerine, Quick Sigorta’nın avantajlı Motosiklet Sigortası ile ilgili bilgiler verilecek ve ziyaretçilerin merak ettikleri sorular yanıtlanacak.

“Motobike İstanbul 2022’de yer almamak olmazdı”

Maher Yatırım Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, konuyla ilgili böylesi büyük bir organizasyonun sponsoru olmaktan keyif duyduklarını belirterek şunları ekledi: “Quick Sigorta olarak motosiklet sürücülerinin ve motosiklet sporlarının en yakın dostu olmayı şiar edindik baştan beri. Bu nedenle de sürekli geliştirdiğimiz ürünlerle hem motosikleti hem de sürücüsünü koruyacak adımlar atıyoruz. Desteğimiz ürünlerle sınırlı değil tabii, ülkemizin önemli motosiklet sporcularına da sponsorluk sağlıyoruz. Motosikletle bu denli içli dışlı iken Motobike İstanbul 2022’de yer almamak olmazdı. Bu organizasyonun sigorta sponsoru olmak bizim için onur verici. Ayrıca fuaye alanında ürünlerimizi tanıttığımız bir standımız yer alacak. Her türlü soru ve önerileriniz için orada olacağız.”

Quick Routes projesinin çok sayıda ilde motosiklet tutkunları ile buluştuğunu aktaran Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, “Türkiye’nin zorlu parkurlarını dolaşan ve bunu bir seyahat serüveni haline getiren iki gezgin ve motor aşığı “2Teker 2Yürek” ile başlayan Quick Routes projesi; pek çok şehirde Quick acenteleriyle ve motosiklet tutkunlarıyla buluştu. Bu seyahatlerde biriktirilen anılar, fotoğraf ve videolar ise Quick Routes’un sosyal medya hesaplarında, Q Blog’ta ve Quick Routes dergisinde yayınlanıyor. Böylelikle sadece motosiklet kullanıcılarının değil aynı zamanda gezmeyi ve keşfetmeyi seven herkesin ilgisini çekmeyi de başaran şirketimiz, kurulduğu günden beri motosikletçiler ve motosikletleri ilgi alanında tutuyor ve Motobike İstanbul Fuarı vasıtasıyla motosiklet camiasıyla her yıl bir araya gelmeye özen gösteriyor. 1 yıl aradan sonra motor seveler ile buluşmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Açılışta Avrasya Tüneli müjdesi

Fuarın açılışı bugün sabah saatlerinde Messe Frankfurt İstanbul’un Yönetici Ortağı Tayfun Yardım’ın konuşmasıyla gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sakarya Milletvekili & Motosiklet Yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun da katıldığı açılışta, öncelikli gündem maddesi motosiklet sürücülerinin trafikte görünür olması ve can güvenliğinin önemi oldu. Açılışta ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs’tan itibaren Avrasya Tüneli’nde motosiklet geçişinin başlayacağı müjdesini verdi.

Motosiklet Kullanıcıları ve Spocuları Federayonu eski başkanı Özgür Candar ise bu müjdeden dolayı çok mutlu olduklarını, katil bariyerlerle ilgili uzun süredir çalıştıklarını belirtti. Kenan Sofuoğlu’nun da desteğiyle sonuçlarını almaya başladığını ifade eden Candar, bu haberin böyle önemli bir organizasyonda alınmasının önemini de vurguladı.

Quick Sigorta’ya plaket takdimi

Fuarın organizatörü Messe Frankfurt İstanbul, Quick Sigorta’nın aralıksız her yıl verdiği sponsorluk desteği nedeniyle teşekkür plaketi sundu. Quick Sigorta adına plaketi Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar aldı.

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