Quick Sigorta, elektronik ihalelerde kefalet sigortasına başladı

Quick Sigorta yüzde 100 online şekilde elektronik ihalelerde geçerli kefalet sigortası sunmak için tüm alt yapı ve başvuru sistemlerini mevzuata uygun hale getirerek, elektronik ihalelerde kefalet senedi başvurusu almaya hazır hale geldi.

Quick Sigorta yüzde 100 online şekilde elektronik ihalelerde geçerli kefalet sigortası sunmak için tüm alt yapı ve başvuru sistemlerini mevzuata uygun hale getirerek, elektronik ihalelerde kefalet senedi başvurusu almaya hazır hale geldi. Quick Sigorta’da kefalet sigortası başvuru, kredi skor hesaplama, değerlendirme ve sonuçlandırma gibi tüm aşamalar tamamen geliştirilen teknik altyapılar sayesinde online olarak yürütülüyor.

Kamu İhale Kurumu tarafından 30 Eylül 2020 tarihinde yapılan mevzuat değişikliği ile elektronik ihalelerde kefalet senetlerinin kullanımı, ‘Banka teminat mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri, güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez’ hükmüne takılmış ve 1 Haziran’dan itibaren elektronik kamu ihalelerinde geçici kefalet senetleri kullanılamaz hale gelmişti.

Kefalet senetlerinin elektronik ihalelerde kullanılmasına engel teşkil eden bu durum rekabeti engellemenin yanı sıra kamu alımlarında katılımın kısıtlanmasına sebep olmuş ve kefalet senetlerinin yaygınlaşarak yukarıda bahsedilen kolaylık ve avantajların hayata geçmesini sınırlandırdı.

Quick Sigorta tarafından tüm platformlarda yakın takip edilen ve dile getirilen sorunun çözümü, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Türkiye Sigorta Birliği(TSB) tarafından gündeme alınarak takip edildi ve SEDDK tarafından "Kefalet senetlerinin elektronik imza ile düzenlenebilmesi" için hazırlanan mevzuat düzenlemesi, “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifine madde olarak eklendi.

Maher Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Söz konusu düzenleme ile kefalet senetlerinin her türlü ihalelerde elektronik olarak da imzalanması sağlanmış, böylece ihaleye katılımda rekabetin artması, kamunun daha çok istekli olması ve daha çok yükleniciye ulaşması hedeflenmiş, bankalar ile çalışamayan ya da çalışmayan kesimlere alternatif teminat yaratma ve yeni bir proje finansman yöntemi sunulmuştur. Ayrıca ülkemizin ve ekonomik programlarımızın stratejik hedeflerine ulaşmasında bir adım daha atılmıştır. Bu açıdan başta Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Sigorta Birliği olmak üzere kanunun çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim“ dedi.

Kefalet sigortalarının gelişimi için beklenen diğer adımlara değinen Yaşar, şunları kaydetti:

“Biz, Quick Sigorta olarak 1 Ocak’tan itibaren elektronik ortamda yürütülen ihaleler için kullanıcı dostu yüzde 100 online olan ödüllü alt yapımız ile ihale yüklenicileri ve isteklilerin bu konudaki taleplerine hemen cevap verebilecek düzenlemeyi sağlamış bulunmaktayız. Banka teminat mektuplarının enstrüman olarak bulunmadığı ABD’de bu işlevi yüzde 100 kefalet senetleri karşılamaktadır. Yine Latin Amerika’da bu oran yüzde 75, Asya’da yüzde 50, Avrupa’da yüzde25 tir. Türkiye’de sigorta şirketleri bu alana henüz girdikleri için ihtiyaç, bankalar tarafından karşılanmış ve yüzde 100 oranında Banka Teminat Mektupları bu alanı doldurmuştur. Kefalet Sigortanın toplam teminat mektupları alanında bindelerle ifade edilecek bir paya sahip olduğunu hatırladığımızda bu alanda sektörün gidebileceği potansiyeli görebiliriz. Finansal sigortaların gelişimi için beklemekte olduğumuz diğer konuların da bir an önce düzenlemeye alınarak sigorta ürünlerinin yaygınlığı artırılması ekonomi üzerinde kaldıraç etkisi oluşturabilecektir.”