QNB First ve QNB First Dijital’e bir ödül daha

Daha önce de pek çok kez uluslararası ödüle layık görülen QNB Finansbank’ın birikim müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu QNB First ve bu dünyaya özel olarak tasarlanan mobil arayüz olan QNB First Dijital, Amerika’nın en önemli müşteri deneyimi yarışmalarından biri olan 18. Uluslararası Stevie İş Ödülleri’nde ‘Müşteri Memnuniyetinde Başarı’ kategorisinde Bronz Stevie’nin sahibi oldu.

QNB First ve Private Banking müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir mobil arayüz olan QNB First Dijital; QNB First müşterilerinin ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş tekliflerden bankacılık hizmetlerine, birbirinden özel birçok ayrıcalığa hızlı ve kolayca ulaşmalarına olanak sağlıyor. QNB First ve Private Banking müşterileri, farklı bir uygulama indirmelerine gerek kalmadan, kendilerine özel yeni bir ara yüz ile hizmet alabildikleri QNB Mobil üzerinden tüm bu ayrıcalıklara ve iş birliği sağlanan tüm firmalara online entegrasyonlar aracılığıyla ulaşabiliyor.

Kazanılan ödüllerle ilgili konuşan QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu şunları söyledi: “Birikimlerini değerlendirmek için bankamızı tercih eden müşterilerimize yönelik ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerimizi, QNB’nin global markası olan QNB First ile sunmaya devam ediyoruz. QNB Finansbank olarak, QNB First dünyasına üye olan müşterilerimize bankacılıkta öncelikli ve özel tasarlanmış hizmetler sağlarken, müşterilerimizin günlük yaşamlarına yönelik çok özel ayrıcalık ve deneyimler de sunuyoruz. QNB First Dijital ile ücretsiz bankacılık, uygulama üzerinden yapılan bankacılık işlemlerinden Mil kazandıran sadakat programı, QNB First Kütüphane ile ücretsiz kitap hediyesi, Apple uygulamaları ve Netflix’te indirim, adrese teslim ücretsiz kuru temizleme gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek ve uçtan uca tüm süreçlerini dijital olarak tasarladığımız pek çok ayrıcalık sunuyoruz.”

Geçtiğimiz Mart ayında da QNB First ve QNB First Dijital uygulaması ile uluslararası ödüllerin sahibi olduk. Şimdi de “Müşteri Memnuniyetinde Başarı” kategorisinde aldığımız bu ödül hem müşteri memnuniyeti stratejisi hem de dijital inovasyon ve teknoloji kullanımı alanlarında ne kadar doğru işler yaptığımızın bir göstergesi. QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık ekibi olarak; en yeni teknolojileri kullanarak müşterilerimize ihtiyaç duydukları her an, sınıfının en iyisi finansal çözümler ve hayata dair benzersiz ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.”