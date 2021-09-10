QNB Finansleasing’e 100 milyon avro kaynak

Aralarında ağır iş makineleri, güneş panelleri, tıbbi cihazlar ve ofislerin de bulunduğu alanlarda kira sözleşmeleri sunan Türkiye'deki önde gelen finansal kiralama şirketlerinden QNB Finansleasing, kredinin yüzde 70'ini, yeni ekipman ve uzun vadeli varlık kiralamaları için KOBİ'lere tahsis edecek olup, kalan yüzde 30'unu ise, yenilenebilir enerji (özellikle de güneş paneli leasing sözleşmeleri) ve enerji verimliliği ürünleri (bilanço sonuçlarına kıyasla en az yüzde 20 enerji tasarrufu) için tahsis edecektir.

Bu sendikasyon kredisinin katılımcıları arasında Atlantic Forfaiting, Blue Orchard, European Fund for Southeast Europe (“EFSE”), Microfinance Enhancement Fund (“MEF”) ve Oesterreichische Entwicklungsbank (“OeEB”) yer almakta olup, kredi üç yıllık ve beş yıllık iki farklı vade dilimi içermektedir.

FMO'da Kıdemli Yatırım Uzmanı olarak görev alan Nico Mensink, şunları söyledi: "Gerçekleştirdiğimiz bu işlemle, Türkiye'deki zorlayıcı pazar koşullarında etki yaratma konusundaki taahhüdümüzü ve güçlü sendikasyon becerilerimizi bir arada kullanabildiğimizi gösterdik.”

QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, konuyla ilgili şunları söyledi: "Hollanda merkezli uluslararası kredi kuruluşu FMO ile imzalanan sendikasyon anlaşması çerçevesinde üç ve beş yıl vadeli olmak üzere, toplam 100 Milyon Avro kredi sağlanmış olup, kredinin yüzde 70’i ile KOBİ’lerimizi (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) destekleyen; kalan yüzde 30 ile de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sağlayan projeleri finanse edeceğiz. Sağladığımız sendikasyon kredisiyle müşterilerimizin üretim maliyetlerini azaltmak suretiyle, yatırımları için finansman ihtiyaçlarını karşılayarak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Bu uzun vadeli olanak, özellikle de dünyayı kasıp kavuran COVID-19 pandemisinin yanında Türkiye'de mevcut durumda yaşanan ekonomik dalgalanmalar sırasında QNB Finansleasing'in KOBİ'lere ve yeşil varlıklara ikraz yoluyla finansman sunması için istikrarlı bir dayanak sağlıyor. Türkiye'de halen yetersiz hizmet alan bir segment konumunda olan KOBİ'ler, Türkiye ihracat sektörü ve istihdam açısından önem arz ediyor. Türkiye'deki leasing sektöründe bu işlem, FMO'nun etki yaratma stratejisiyle uyumlu olarak gerçekleşti. Stratejinin odak noktasında BM SKA 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme), SKA 13 (İklim Eylemi) ve SKA 17 (Amaçlar İçin Ortaklıklar) yer alıyor.

25 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de faaliyet gösteren FMO, finans sektöründe, yenilenebilir enerji, tarım-gıda ve su sektörlerinde yüksek etkili işlemlere, ayrıca özel sermaye işlemleri piyasasına odaklanmaktadır. Türkiye'ye ayrılmış olan yaklaşık 400 milyon Avro'luk portföy ile, Türkiye FMO için büyük bir piyasadır.