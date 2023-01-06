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QNB Finansleasing ve Bank ABC kredi sözleşmesi imzaladı
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. (QNB Finansleasing), Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük finansal kurumları arasında yer alan BANK ABC (Arab Banking Corporation B.S.C) ile uluslararası ticaretin finansmanı konusunda 3 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladı. İki dilim halinde kullanılacak 50 milyon Avro tutarındaki kredi sözleşmesiyle QNB Finansleasing'in kurumsal müşterilerini desteklemeyi hedefleniyor.
Ekonomi 06.01.2023, 12:52
QNB Finansleasing Yönetim Kurulu Başkanı Metin Karabiber, BANK ABC ile başarıyla imzalanan ilk kredi sözleşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; “Türk ekonomisine fayda sağlayan yatırımların finansmanı için Bank ABC Group dan temin ettiğimiz uzun vadeli kredinin farklı sektörleri destekleyecek yatırımlar için kullanılmasını hedefliyoruz. Anlaşmanın ülkemize hayırlı olacağına inanıyorum.“
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