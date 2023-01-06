QNB Finansleasing ve Bank ABC kredi sözleşmesi imzaladı

QNB Finansleasing Yönetim Kurulu Başkanı Metin Karabiber, BANK ABC ile başarıyla imzalanan ilk kredi sözleşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; “Türk ekonomisine fayda sağlayan yatırımların finansmanı için Bank ABC Group dan temin ettiğimiz uzun vadeli kredinin farklı sektörleri destekleyecek yatırımlar için kullanılmasını hedefliyoruz. Anlaşmanın ülkemize hayırlı olacağına inanıyorum.“