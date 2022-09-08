QNB Finansinvest’ten halka arz rekoru

QNB Finansinvest 2022’nin ilk 8 ayında aracı kurum olarak liderlik ettiği halka arzlar ile yenilenebilir enerji, tekstil, demir-çelik ve teknoloji sektörlerinde önemli markaları sermaye piyasalarına kazandırdı. QNB Finansinvest bu dönemde iki halka arzda lider, iki halka arzda eş lider ve 12 halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak toplam 16 halka arzda aracı kurum olarak yer aldı. Bu yıl gerçekleştirilen Sun Tekstil ve Kocaer Çelik’in halka arz süreçlerinde lider, Smart Güneş ve Aztek Teknoloji’nin halka arzlarında ise eş lider konumunda bulunan QNB Finansinvest, toplamda 3,1 milyar TL halka arz büyüklüğüne ulaştı.

KOCAER ÇELİK BU YILIN EN BÜYÜK HALKA ARZI OLDU

QNB Finansinvest’in lider ve eş lider olarak halka arz sürecinde hizmet verdiği Smart Güneş 535 milyon TL, Sun Tekstil 729 milyon TL, Kocaer Çelik 1.543 milyon TL ve Aztek Teknoloji 273 milyon TL büyüklük ile halka arz edildi. QNB Finansinvest’in liderlik ettiği Kocaer Çelik’in halka arzı 1,5 milyar TL büyüklük ile 2022 yılında Türkiye’nin en büyük halka arzı oldu.

AZTEK TEKNOLOJİ’YE REKOR TALEP GELDİ

QNB Finansinvest’in eş lider olarak yer aldığı Aztek Teknoloji’nin halka arz sürecinde ise toplamda 29 kat talep ve 8 milyar TL’ye yakın talep tutarına ulaşıldı ve bu yılın talep rekoru olarak kayıtlara geçti. QNB Finansinvest böylece son bir yılda gerçekleştirdiği halka arzlar ile sektör lideri konumuna erişti.

HALKA ARZLARA İLGİ DEVAM EDİYOR

QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz, “Ağustos ayının sonuna geldiğimiz 2022 yılında, toplam 12,7 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 30 şirketin halka arzı gerçekleşti. Halka arzlara olan yüksek ilgide Borsa İstanbul’un genelindeki olumlu performansın da etkili olduğunu düşünüyoruz. İleriye dönük olarak endeksteki seyir halka arzlardaki talebe yön vermeye devam edebilir. Ancak piyasalardaki genel havadan bağımsız ekonomik döngülere kırılgan olmayan, ihracat payı yüksek, karlılık ve büyüme anlamında görece stabil performansa sahip şirketlerin olası halka arzlarına ilginin her piyasa koşulunda yüksek olabileceğini düşünüyoruz. Sektörel bazda ise Covid-19 sonrası değişen dünya dinamiklerine paralel olarak yenilenebilir enerji, gıda ve teknoloji sektörlerinin öne çıkabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Karagöz sözlerini şöyle sürdürdü; “Piyasalarda olumlu havanın devam ettiği bu dönemde halka arzlara olan ilgi de güçlü seyretmeye devam ediyor. 2022 yılının başından bu yana gerçekleşen halka arzlara yatırımcılardan ortalama 4,9 kat talep geldi. Dolayısıyla biz hisse senetlerinin ve halka arzların yatırımcılar için alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Sene başından bu yana, BIST Halka Arz Endeksi’nin BIST100 Endeksinin hafif üzerinde yüzde 70 oranında getiri sağlaması da bu ilgiyi destekler nitelikte görünüyor. Biz de QNB Finansinvest olarak başarılı şirketlerin halka arzlarına liderlik etmeye ve yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz.”