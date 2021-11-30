QNB Finansbank’tan KOBİ’lere özel yeni bir hizmet

Türkiye’de e-dönüşüm çözümlerinin liderliğini üstlenen Dijital Köprü çatısı altında hayata geçen “Adım Adım İhracat Programı” kapsamında firmalar; QNB Finansbank iş birlikçisi profesyonel çözüm ortaklarından lojistik, gümrük, pazaryeri bulma, depolama, eğitim gibi konularda hızlı ve kolay bir şekilde yönlendirme ve destek de talep edebiliyorlar. Ayrıca dış ticaretle ilgili soru ve taleplerini hızlı ve kolay bir şekilde 0850 222 00 35 numaralı Dijital Köprü Çözüm Merkezi’nden Adım Adım İhracat Danışmanlarına iletip; merak ettikleri süreç, ürün ve hizmetler konusunda ücretsiz danışmanlık alabiliyorlar.

Dış ticaret işlemlerini QNB Finansbank aracılığıyla gerçekleştirecek müşteriler, kendilerine özel hazırlanan banka ürün ve hizmetlerinden de yararlanma fırsatını yakalayacak. Ayrıca, müşteriler ihracat bedellerini QNB Finansbank hesaplarına getirerek ihracatçıya özel düşük maliyetli döviz kredisi kullanabilecek, bankacılık işlemlerinde masraf muafiyeti sağlayan dış ticaret masrafsızlık paketlerinden indirimli olarak faydalanabilecekler. Bunların yanı sıra gelen ihracat bedeli üzerinden, döviz alım-satımı için avantajlı kur, dış ticaret faaliyetlerini Self Servis Dış Ticaret menüsü aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirme gibi avantajlı hizmetlerden de yararlanabilecekler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan QNB Finansbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü Rahşan Kavas şunları söyledi; “QNB Finansbank olarak, dış ticaret alanında deneyimli satış ekiplerimiz, müşteri deneyiminde fark yaratan operasyonel süreçlerimiz, gelişmiş sistem altyapısı ve zengin ürün çeşitliliğimizle müşterilerimizi hem ulusal hem de uluslararası arenada desteklemek öncelikli stratejilerimizden. Banka olarak, dış ticaret ve ihracat alanındaki tecrübe ve uzmanlığımızla ihracatçı KOBİ’lerimize destek olmak ve markalarını büyütmelerini sağlamak için hazırladığımız ve KOBİ’lerin dijitalleşme sürecinde öncü hale gelen Dijital Köprü Platformu çatısı altında yer verdiğimiz Adım Adım İhracat Programı’nı hem bankamız hem de ihracatçılarımız için büyük bir fırsat olarak görüyor ve ihracatta büyüme stratejileri doğrultusunda küresel dünya pazarlarında rekabet edebilmeleri için ihracatçı firmalarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.”