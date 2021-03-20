QNB FİNANSBANK’TAN KOBİ’LERE ÖZEL 9 AYA KADAR ANAPARA ÖDEMESİZ İŞE DEVAM KREDİSİ

QNB Finansbank KOBİ İşe Devam Kredisi çerçevesinde KOBİ’ler; 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vedelerle aylık yüzde 1,49’den başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecekler.

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, COVID-19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere 2020 Mart ayından bu yana, kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını, yeni işe devam kredisiyle de nakit akışında zorlanan, yeniden işine devam edecek birçok firmaya 9 aya kadar anapara ödemesiz dönem ile destek olmak istediklerini belirtti.