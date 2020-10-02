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QNB Finansbank’tan bireysel ihtiyaç kredisi
QNB Finansbank nakit ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 1,19’dan başlayan faiz oranıyla üç ay ötelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.
Ekonomi 02.10.2020, 09:33
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QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine 36 aya varan vade seçenekleriyle üç ay ertelemeli ve aylık yüzde 1,19’dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunuyor.
Ekim ayı içinde geçerli olacak kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan internet veya Cep Şubesi’nden ya da 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.
QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise www.qnbfinansbank.com adresinden ya da şubelerden İhtiyaç Kredisi’ne başvurabilecekler.
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