QNB Finansbank’tan 8.000 TL’ye varan emekli promosyonu

QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye’deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar. Ayrıca, QNB Mobil ve Bireysel İnternet Bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak. Bunlara ek olarak, Emekli maaşını Bankamızdan alan CardFinans Emekli kredi kartı sahipleri, market ve eczane harcamalarında yılda 360 TL'ye varan indirimlerden faydalanabilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu; “QNB Finansbank olarak, emekli bankacılığı alanındaki hizmetlerimizi, müşterilerimize klasik bankacılık hizmetlerinden çok daha fazlasını sunma hedefiyle gerçekleştiriyoruz. Emeklilerin finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üretmenin yanı sıra bankacılık işlemlerinde de hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalarla yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.