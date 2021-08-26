QNB Finansbank’tan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

24 Ağustos- 6 Eylül 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan QNB Finansbank Mobil, İnternet Şube, www.qnbfinansbank.com adresinden başvuru yaparak ya da 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank Çağrı Merkezi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.

Henüz QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise QNB Mobil indirerek müşteri olabilecek ve İhtiyaç Kredisi’ne başvurabilecekler.