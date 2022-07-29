QNB Finansbank Türkiye ekonomisine istikrarlı desteğini sürdürdü

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 34 artarak 496 milyar 88 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, net krediler yüzde 39 artış kaydederek 279 milyar 969 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 39 oranında artarak 296 milyar 361 milyon TL’ye yükseldi. Bankanın 2022 yılının ilk altı aylık döneminde net dönem kârı 7 milyar 616 milyon TL olarak gerçekleşti.