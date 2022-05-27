QNB Finansbank tedarikçi finansmanı hizmetini dijital platforma taşıdı

QNB Finansbank, piyasa koşulları sebebiyle oluşan, kurumların finansman ihtiyacını hızlı bir şekilde dijital olarak çözmek için Tedarikçi Finansmanı ürününü QNB Finansbank Kurumsal İnternet Şubesi'nde de kullanıma sundu. Bu hizmetle, kurumların nakit akışını kolay ve verimli şekilde yönetebilmesi, ödeme ve tahsilat dengesini kolayca sağlayabilmesi hedefleniyor.

İskonto edilmek istenen faturaların QNB Finansbank Kurumsal İnternet Şubesi aracılığıyla tedarikçiler tarafından vade tarihinden önce tahsilatının yapılmasıyla alıcı ve satıcıların internetin bulunduğu her noktada, fatura iskontosu gerçekleştirebilmesi ve işlemlerini self servis olarak sonlandırması mümkün hale geliyor. Böylece kurumlar işlemlerini zorlanmadan takip edip sonuç alabiliyor, bu kaliteli ve etkin hizmet sayesinde operasyonel yükünü hafifleterek maliyetlerini düşürüp verimliliği kolayca artırabiliyor.

Tedarikçiler, tedarikçi finansmanı ürünü ve bu kapsamda hayata geçirilen geliştirmeler sayesinde, herhangi bir kredi değerlendirme sürecine girmeden, fatura bedellerini; alıcı firmaya sağlanan avantajlı faiz oranları ile tahsil ederek kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Alıcı firmalar ise tedarik sözleşmelerindeki fatura vadelerini uzatarak nakit akışlarını rahatlatma fırsatı yakalıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret’ten sorumlu QNB Finansbank OBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan şunları söyledi; “Tüm dünyada pandeminin de etkisiyle değişen ekonomik koşullar tedarik zinciri yönetimini olumsuz etkiledi. Özellikle ekonomik koşullar ve beraberinde getirdiği uzayan alacak vadeleri, nakit akış düzenindeki bozulmalar, artan finansman ihtiyacı ve KOBİ’lerin teminat yaratma zorluğu gibi durumlar alıcıların, tedarikçileriyle sürdürülebilir ilişkilerinin devamlılığı açısından zorluklar yaratmaya başladı. Bu durum hem alıcı hem de satıcı tarafında tedarik zinciri finansmanı kurgusu ihtiyacını önemli derecede artırdı.

Özellikle KOBİ Segmenti tedarikçilerin yaşadığı teminat sıkıntıları tedarikçi finansmanı ürünümüze olan ilgiyi de artırdı. Bu hizmetten yararlanan şirketler, elektronik ortamda hızlı bir şekilde finansman ihtiyacının giderilmesiyle tedarikçileriyle uzun vadeli kalıcı iş ilişkisi kurarak üretim ve hizmet faaliyetlerini kesintisiz sürdürebiliyorlar. Faturaların iskontolu tahsilat sürecini QNB Finansbank Kurumsal İnternet Şubemiz üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik geliştirmemizle ticari faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesine destek oluyoruz. QNB Finansbank olarak, sunduğumuz finansal hizmet ve desteklerle müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.”