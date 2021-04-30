QNB FİNANSBANK REEL SEKTÖRE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Müşteri odaklı faaliyetlerini 2021 yılının ilk üç ayında da sürdüren QNB Finansbank, özellikle kurumsal ve ticari krediler alanında büyümesini sürdürdü. 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla bankanın toplam aktifleri 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 10 artarak 249 milyar 727 milyon TL’ye ulaşırken, aynı dönemde net krediler yüzde 6 oranında artarak 147 milyar 58 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 15 oranında artarak 144 milyar 861 milyon TL’ye çıktı. 2021 yılının ilk üç aylık döneminde, bankanın net kârı 697 milyon TL olarak gerçekleşti. 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla, bankanın toplam özkaynaklar 2020 yıl sonuna göre yüzde 2 oranında artış kaydederek 19 milyar 601 milyon TL’ye ulaştı.

QNB Group: Orta Doğu ve Afrika bölgesinde istikrarlı bir şekilde büyüme kaydederek 27 bin’i aşkın çalışanıyla operasyonlarını sürdüren QNB Group, 4 bin 400’ün üzerinde ATM ağıyla binden fazla lokasyonda hizmet vermektedir. Grup ayrıca, Brand Finance Magazine tarafından Orta Doğu ve Afrika’nın en değerli banka markası olarak gösterilmektedir. Grubun Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla toplam 467 şube ve 10 bin 857 çalışan ile faaliyet göstermektedir.