QNB FİNANSBANK REEL SEKTÖRE DESTEĞİNİ 2020 YILINDA DA HIZ KESMEDEN SÜRDÜRDÜ

Türk bankacılık sektörünün COVID-19 döneminde özellikle ekonominin ayakta kalması için çok önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Güzeloğlu “Bankacılık sektörünün reel sektörü desteklemek için yaptığı çalışmaların ekonomideki olumlu etkisini görüyoruz. QNB Finansbank olarak reel sektörü desteklemeye kesintisiz devam edeceğiz” diye konuştu.

Müşteri odaklı faaliyetlerini 2020 yılında da devam ettiren QNB Finansbank, özellikle kurumsal ve ticari krediler alanında büyümesini sürdürdü. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla toplam aktifleri 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 25 artarak 227 milyar 253 milyon TL’ye ulaşırken net kredileri yüzde 25 oranında artarak 138 milyar 719 milyon TL, müşteri mevduatı ise yüzde 26 oranında artarak 125 milyar 976 milyon TL olarak gerçekleşti. Banka’nın 2020 yılı net dönem kârı 2 milyar 487 milyon TL olarak gerçekleşti. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, toplam özkaynaklar 2019 yıl sonuna göre %15 oranında artarak 19 milyar 222 milyon TL’ye ulaştı.