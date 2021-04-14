QNB Finansbank geleceğin girişimcileriyle bir araya geliyor

Teknolojinin hızla gelişimiyle tüm dünya ve tabii ki bankacılık da hızla değişiyor. QNB Finansbank’ın inovasyon laboratuvarı QNBEYOND, bu değişimde fark yaratmayı ve geleceğin bankacılık ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu konuda geleceğin girişimcileri üniversite öğrencileri ile çalışarak değer yaratmak ve inandığı fikirlere fırsatlar sunarak onları desteklemek amacıyla QNBEYOND Unidea programı başlatıldı.

Unidea Programı QNB Finansbank Inovasyon Merkezi QNBEYOND liderliğinde, bu yıl ilk kez, geleceğin girişimcileri üniversite öğrencilerinin yaratıcı fikirlerini geliştirmeleri için hayata geçirildi. 18 yaş üstü lisans veya lisansüstü üniversite öğrencilerinin başvurabileceği programda, proje ve fikirler, QNBEYOND ve QNB Finansbank yöneticilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmenin ardından geliştirilebilecek fikirler belirlenerek programa katılmaya hak kazanacaklar.

Başvuruları açılan QNBEYOND Unidea’ya son başvuru tarihi 3 Mayıs 2021. Programa katılmaya hak kazanan üniversite öğrencileri, 24 Mayıs haftası iki günlük tasarım odaklı düşünme ve yalın kanvas eğitimi ile altı haftalık tamamen online gerçekleşecek Bootcamp’e girecekler. Bootcamp’i başarıyla tamamlayan üniversite öğrencileri, kapsamlı bir iş modeli haline getirdikleri fikirlerini 12 Temmuz haftası QNB Finansbank üst yönetimine sunmalarının ardından kazanan üç finalist belirlenecek.

Üniversite öğrencileri, QNBEYOND Unidea’da geleceğin girişimcisi olma yolunda edinecekleri deneyimin yanı sıra fikirlerinin ilk üç içerisinde yer alması durumunda para ödülünün de sahibi olacaklar. Verilecek para ödülü; birinciye 20.000 TL, ikinciye 15.000 TL, üçüncüye 10.000 TL olarak belirlendi.