QNB Finansbank enerji verimliliği performansı bağlantılı repo işlemi gerçekleştirdi

İşlem hakkında değerlendirmede bulunan QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök “QNB Finansbank olarak hem toplum hem de çevre için değer yaratma yaklaşımımız doğrultusunda, sürdürülebilir finansal performansın sürdürülebilir iş uygulamalarından geldiğine inanıyoruz. Bu çerçevede geniş müşteri portföyümüz, güçlü bilançomuz ve özverili insan kaynağımız ile sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izliyoruz.”

QNB Finansbank’ta sürdürülebilirliğin, tüm paydaşlar için finansal, çevresel, sosyal ve etik açıdan uzun vadeli değer sağlamak olduğunun altını çizen Arıkök sözlerine şöyle devam etti; “Ana amaçlarımız, kurumsal ve risk yönetimi uygulamalarımızı çevresel ve sosyal risk yönetimini önceliklendirerek daha da güçlendirmek, iş gücümüz içerisindeki eşitliği ve çeşitliliği desteklemek ve faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak. İklim değişikliği ile mücadelede, operasyonlarımızın doğrudan ve dolaylı çevresel etkilerini tespit etmek için çalışmalar yürütüyor ve etkilerin azaltılması için gerekli tüm önlemlerin alınması adına adımlar atıyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında başlattığımız Veri Merkezi enerji verimliliği projemiz ile 2021 yılında soğutma sistemi için tüketilen elektrik miktarında önemli ölçüde tasarruf sağladık. Karbon ayak izimizi azaltma hedefimiz paralelinde bu yıl devreye alınacak yeni yatırımlarla beraber, Veri Merkezi soğutma sistemi enerji tasarrufunu daha üst seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz.

2021 yılında Sürdürülebilir Performans Kriterlerine bağlı iki Sendikasyon kredisi ve EBRD ile Yeşil Tahvil ihracı gerçekleştirdik. 2022 yılında da sürdürülebilir bağlantılı yurtdışı kaynaklar ile İklim değişikliği ile mücadeleyi ve sosyal kalkınmayı desteklerken, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya da devam edeceğiz. “