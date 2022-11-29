QNB Finansbank Dijital Köprü’den e-fatura fırsatı

Reklam filminde, Dijital Köprü hizmet ve özelliklerinin yanı sıra yeni başvuranların e-Fatura ve diğer e-Dönüşüm Hizmetleri’ni 2025’e kadar ücretsiz kullanacakları haberi veriliyor.

Firmalar için dijital dönüşüm çözümleri sunan Dijital Köprü’ye, www.qnbfinansbank.com ’dan veya QNB Mobil üzerinden başvurulabiliyor. Reklam filmi Rabarba imzası taşıyor.