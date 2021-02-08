QNB Finansbank dijital çözümlerine üç ödül
QNB Finansbank’ın firmaların dijital dönüşüm süreçlerini kolaylaştıran, işlerini geleceğe taşımalarına destek olan Dijital Köprü ve NeoVade platformları ile kurumların e-dönüşüme minimum maliyet ve üstün hizmet kalitesiyle ulaşmalarını sağlayan QNB eFinans, dünya çapında kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticileri ödüllendiren, dünyanın tek uluslararası iş ödülleri programı “Stevie International Business Awards” tarafından üç ödüle birden layık görüldü.
QNB Finansbank, KOBİ’lerin dijitalleşmesi kapsamında hayata geçirdiği Dijital Köprü Platformu ile Yeni İş Zekâsı Çözümleri (Business Intelligence Solution-New) kategorisinde Altın Stevie kazandı. Öte yandan yine Dijital Köprü platformunda yer alan, KOBİ’lerin artan finansman ihtiyacı doğrultusunda alternatif yaratmak amacıyla hayata geçirilen NeoVade çözümü, Müşteri Hizmet Çözümleri - Yılın Teknoloji Ortağı kategorisinde Gümüş Stevie’nin sahibi oldu.
QNB Finansbank’ın iştiraki QNB eFinans da merkezi hizmet modeli ve sektöre getirdiği yenilikçi çözümlerle NeoVade ile aynı kategoride Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde Müşteri Hizmet Çözümleri - Yılın Teknoloji Ortağı kategorisinde Bronz Stevie ödülünün sahibi oldu.
Alınan ödüllerle ilgili açıklama yapan QNB eFinans Genel Müdürü ve QNB Finansbank Tüzel Dijital Dönüşüm Direktörü Okay Yıldırım şunları söyledi; “Bankacılık sektörü olarak özellikle reel sektörün gelişimi ve dijital dünyada iş yapış biçimlerine çözüm üretme konusunda çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Türkiye’de özellikle dijital çözümlerimiz ile bankacılık sektöründe ilklere imza atan bir kurum olarak dünyanın önde gelen iş ödülleri programı tarafından ödüllendirilmekten büyük mutluluk duyduk. Müşterilerimizin memnuniyeti ve bu prestijli ödüller heyecanımızı ve motivasyonumuzu artıran en önemli faktörler.“