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QNB Finansbank çek kabulü için sıra beklemeyi sonlandırıyor
QNB Finansbank, müşteri memnuniyetini düşünerek, hayatlarını kolaylaştıracak bir yeniliği daha hayata geçirdi. Uygulamayla banka müşterileri, çeklerini güvenli, hızlı ve şubede sıra beklemeden işleme aldırabiliyorlar.
Ekonomi 15.03.2021, 13:50
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QNB Finansbank şubelerinde tüm bireysel ve tüzel müşteriler çek yoğunluğu olan şubelerde çek kabul cihazını kullanarak kolayca çeklerini işleme aldırabilecekler. İlk olarak; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri ve Mersin illerinde bulunan şubelerde hayata geçirilen uygulamanın ileriki dönemlerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından da destek alan uygulama, banka müşterilerinin çeklerini cihaz üzerinden yapacakları seçime göre daha hızlı ve gişede sıra beklemeden işleme aldırabilmeleri zamandan tasarruf etmelerini de sağlayacak.