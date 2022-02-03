QNB Finansbank 2021 yılında da istikrarlı büyümesini sürdürdü

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 63 artış kaydederek 371 milyar 369 milyon TL’ye ulaşırken, aynı dönemde net kredileri yüzde 45 büyüme ile 200 milyar 832 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 70 büyüme ile 213 milyar 946 milyon TL’ye yükseldi. Bankanın 2021 yılı net kârı ise 2020 yılına kıyasla yüzde 43 artış ile 3 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti.