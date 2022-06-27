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Putin'e altın darbesi!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın altın ihracatına uygulanacak bir ambargonun, Moskova'ya kaybının ne kadar olacağını açıkladı.

Ekonomi 27.06.2022, 13:03 27.06.2022, 13:09
Putin'e altın darbesi!

ABD Başkanı Joe Biden, G7’nin, Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı’nda düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi’nde Rusya’dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

Biden, Twitter'daki paylaşımında, ABD'nin, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşın finansmanını engellemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne benzeri görülmemiş maliyetler koyduğunu belirtti.

Biden, şunları kaydetti: “G7'de (ABD, Britanya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) birlikte Rusya için 10 milyarlarca dolar değerinde önemli bir ihracat ürünü olan altın ithalatını yasaklayacağımızı açıklayacağız.”

Rusya, geçen yıl yaklaşık 331 bin tonla Çin'den sonra en çok altın üreten ikinci ülke konumunda bulunuyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın altın ihracatına uygulanacak bir ambargonun, Moskova'ya yıllık yaklaşık 19 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

Blinken, G7 liderlerinin Rus altınının ithalatına yönelik yasak kararı almasına dair açıklamasında, Moskova'ya uygulanan yaptırımların etkilerinin gelecek sene itibarıyla görüleceğine dikkat çekti. (yenişafak)

#Putin
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