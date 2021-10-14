Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası münasebetiyle CNBC'den Hadley Gamble'a konuştu.

"ABD DOLARI YAPTIRIM ARACI OLARAK KULLANIYOR"

Washington'ın ulusal borcu artırıp içeride şişirdiğini belirten Putin doların yaptırım silahı olarak kullanılmasının küresel rezerv para birimi rolünü baltaladığını, ABD'nin bindiği dalı kestiğini söyledi. Putin şu ifadeleri kullandı;

"Bana öyle geliyor ki, ABD doları yaptırım aracı olarak kullanıyor. Rusya gibi ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan ülkelerin başka seçeneği yok, sadece diğer para birimlerinde anlaşmalara geçmek zorunda kalıyoruz."

BITCOIN SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Putin, Gamble'ın, "Bitcoin gibi kripto para birimlerini petrol ve gaz ticaretinde kullanılıp kullanılmayacağı" sorusuna, kripto para birimlerinin dengesizliğine atıfta bulunarak, "Prensipte yapılabilir, ancak bunun için çok erken" şeklinde yanıt verdi.

"ŞİMDİLİK DOLARI TERK ETME PLANIMIZ YOK"

Rusya'nın enerji ticaretinde hala dolar kabul ettiğini ifade eden Putin, şimdilik ABD para birimini tamamen terk etme planı olmadığını ifade etti. Putin 'Ancak Amerikalı yetkililerin politikası devam ederse... O zaman hiçbir şey yapmamız gerekmeyecek, ABD'nin kendisi yapacak. Dolara olan güveni sarsıyorlar." dedi.

Rus lider, ABD müttefiklerinin bile dolar varlıklarını azalttığını ve karşılıklı ticarette ABD para birimine daha az güvendiğini belirtti. Sadece doların yaptırımlar için silah haline gelmesi değil, aynı zamanda Washington para basıp ulusal borcu artırarak para birimini kendi ülkesinde devalüe etmesinin büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti.

"SIRADA NE VAR? ABD BİNDİĞİ DALI KESİYOR"

Putin, ABD'nin dolar oyunlarına şu sözlerle tepki gösterdi:

Muhtemelen tarihte ilk kez, ABD'de enflasyon uzun süredir gerçekleşmeyen bir oranda büyüyor. Şimdi herkes şu soruyu soruyor: Sırada ne var? ABD ekonomik yetkilileri bu devasa borçla ne yapacak? Ne yapacaklar, dolarda bir takım manipülasyonlar mı yapacaklar, değerini mi düşürecekler?

Putin, ülke içinde kısa vadeli siyasi kazanç uğruna doların küresel rezerv para birimi olarak hakimiyetini baltalayarak, ancak uzun vadede stratejik ekonomik çıkarlarına zarar vererek ABD'nin aslında "oturduğu dalı kestiğini" ifade etti.