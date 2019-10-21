Pürüzsüz yüzeylerin ve göz alıcı renklerin fuarı yaklaşıyor!

Dünyanın lider Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı olan PaintExpo’nun Avrasya ayağı, PAINTEXPO EURASIA 2019 ve Uluslararası Yüzey İşlem ve Galvaniz Teknolojileri Fuarı, SURTECH EURASIA 2019 fuarları, 7-9 Kasım 2019 tarihleri arasında 3 gün boyunca ülke ekonomisi için önem arz eden iki sektörün profesyonel buluşma noktası olacak. Fuarlar, iki önemli sektörün lider firmalarını, önemli sektörel derneklerini, resmi kurum ve ticaret odalarının yöneticilerini, çeşitli ülkelerden gelen alım heyetlerini ve yerli ve yabancı ziyaretçileri, İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek.

Yaşamın her alanına dahil olan teknolojiler aynı platformda buluşuyor

Bir otomobilin kusursuz dış görünüşü, cep telefonunun hayran olduğunuz rengi, nefis yemeklerin servis edildiği tabaklar, tencereler, nefes kesen hızlara çıkabilen uçaklar, trenler… Hayatımızın her alanına dokunan ve hayatımızı kolaylaştıran ürünler, aslında yüzey işlem ve endüstriyel kaplama teknolojileri ve uygulamaları ile son halini alıyor. Aynı ürünün daha güzel görünüşüyle ve fonksiyonel kullanımyl yaratılan bu katma değer, markalara hayat veriyor ve kendimizle bütünleştirdiğimiz ürünler ortaya çıkıyor.

Günümüzde hayatın her alanına dokunan endüstriyel kaplama teknolojileri, temel olarak otomotiv sektörü yan sanayisinden demir yollarına, havacılık sektöründen beyaz eşya sektörüne kadar pek çok sektöre hitap ediyor. Yüzey işlem ve endüstriyel kaplama teknolojilerinin kullanımı ve uygulanması aşamasında, dünyada ve Türkiye’de her geçen gün yeni gelişmeler oluyor.

Bu bilgiler ışığında; güncel sektörel gelişmelerin ve yeni teknolojilerin nabzını tutmak, yeni anlaşmalar ve işbirliklerine olanak sağlayarak sektörün ilerlemesine öncülük etmek misyonuyla; PAINTEXPO EURASIA (5. Uluslararası Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı) ve SURETCH EURASIA (4. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı) fuarları, Kasım ayında dünyanın birçok farklı noktasından katılımcı ve ziyaretçiyi İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek. Fuarlara, 20’nin üzerinde ülkeden 100’ün üzerinde uluslararası ölçekte sektöre yön veren katılımcı firma ve Türkiye ile birlikte Ortadoğu, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlerden 5000’in üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin katılması bekleniyor.

PAINTEXPO EURASİA 2019, Alüminyum Yüzey İşlem Derneği (AYİD) ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenirken, SURTECH EURASIA 2019 fuarı Genel Galvanizciler Derneği (GALDER)’in desteği ile düzenleniyor.

Türkiye’nin global markaları için kritik öneme sahip iki sektörün profesyonel buluşması

Yüzey işleme teknolojileri ve endüstriyel kaplama teknolojileri sektörleri, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi kapsamında, ihracatın arttırılması ve global marka hedeflerine ulaşmak adına, en çok umut vaad eden sektörlerin başında geliyor.

Nihai tüketim için üretilen pek çok ürünün fiyatını belirleme ve tüketici için cazibesini arttırma konusunda oldukça önemli etkenlerden olan pürüzsüzlük, dayanıklılık ve göz alıcılık gibi özellikleri sağlayan yüzey işleme ve endüstriyel kaplama teknolojileri sektörleri, özellikle sensör teknolojilerinin kusursuz çalışabilmesine de imkan sağlıyor.

PAINTEXPO EURASIA ve SURTECH EURASIA fuarlarını organizasyonunu gerçekleştiren ARTKİM Fuarcılık Genel Direktörü Cengiz YAMAN, yüzey işleme ve endüstriyel kaplama sektörlerinin, gelişen teknoloji ile birlikte tüm dünyada öneminin arttığını belirterek, “Avrasya bölgesinin her iki sektör için de tek buluşma noktası olan fuarlarımıza dünya ve Türkiye’den sektörün liderleri katılıyor. Ürün alırken dokunarak ve görerek alışveriş yapma alışkanlığına sahip olan bir ülke olarak, bizim ürünlerle duygusal bağımızı oluşturan bu iki sektörün liderlerini uluslararası ziyaretçiler ile profesyonel bir platformda bir araya getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Sektörün önemli isimleri panellerde deneyimlerini anlatacak

PAINTEXPO EURASIA 2019 ve SURTECH EURASIA 2019 fuarları kapsamında 7 - 9 KASIM 2019 tarihleri arasında 3 gün süreyle devam edecek olan panel ve seminerlerde; önde gelen firma ve dernek yöneticileri konuşmacı olarak fikir ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaşacak. Sektör çalışanları ve ileride sektörün parçası olacak profesyonel yönetici adaylarının ve basın mensuplarının yoğun ilgi göstermesinin beklendiği panel ve seminerlerde gelişen teknolojiler, sektörel makina ve ekipmanlarda artan millileşme adımları ve dünyadaki sektörel gelişmeler ele alınacak.

7- 9 KASIM 2019 tarihleri arasında 3 gün süreyle 10:00 ile 18:00 saatleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyarete açık olacak olan fuarların internet siteleri üzerinden fuar ve fuar kapsamındaki etkinlikler ile ilgili detaylı bilgi edinilebiliyor ve ücretsiz online ziyaretçi kaydı yapılabiliyor.

PAINTEXPO EURASIA 2019 http://www.paintexpoeurasia.com/

SURTECH EURASIA 2019 http://www.surtecheurasia.com/