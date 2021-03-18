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PÜİS Genel Başkanı Okumuş’tan taban fiyat açıklaması

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, “Bizim için tüketici baş tacıdır, ekmek teknemizdir. Sektörün tamamına dolandırıcılıkla tüketiciyi yanıltıyor gibi söylemler bizi çok üzmüştür“ dedi.

Ekonomi 18.03.2021, 14:30
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PÜİS Genel Başkanı Okumuş’tan taban fiyat açıklaması

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, “Bizim için tüketici baş tacıdır, ekmek teknemizdir. Sektörün tamamına dolandırıcılıkla tüketiciyi yanıltıyor gibi söylemler bizi çok üzmüştür“ dedi.

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, sendikanın genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, Enerji Piyasası Düzenlenme Kurulunun (EPDK) tavan fiyat uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okumuş, “Bu karar 2005 yılından bu zamana alınan 4. karardır. Biz devletimizin çıkardığı kanunlara çok saygı duyan bir sendikayız. Bunu asla hiçbir zaman eleştirmedik, devletçi bir yanımız vardır. Bizim üzüntümüz, sektörün dolandırıcılıkla suçlanmasıdır. Bizi üzen bu sektörün tüketiciyi yanılttığı, mağdur ettiği ve dolandırdığı şekliyle açıklanmasıdır. Herkes çok iyi bilir ki akaryakıt sektöründe, akaryakıt fiyatlarının oluşumunda akaryakıt bayilerinin hiçbir dahili yoktur. Akaryakıt bayileri dağıtım şirketlerinin tavsiye fiyatlarına uyarak tüketiciye ürünlerini sattığı ürünü arz eder. Bizim için tüketici baş tacıdır, ekmek teknemizdir. Sektörün tamamına dolandırıcılıkla tüketiciyi yanıltıyor gibi söylemler bizi çok üzmüştür. Bu sektörün bunu hak etmediğini düşünüyorum. Kanunlara saygılıyız. Eğer ortada bir suç varsa, tüketici mağdur edilmiş ise kim dolandırıcılık yapmış ise bunun belirlenip cezanın ona verilmesini yıllardır savunuyoruz. 13 bin akaryakıt bayisinin dolandırıcılıkla itham edilmesi, tüketiciyi mağdur ediyor söylemi bu sektöre söylenmiş utandırıcı bir durumdur. Kabul etmiyor, kınıyoruz” dedi.

“Tasvip etmediğimiz söylemin düzeltilmesini istiyoruz”

Yaşanılan mağduriyetin giderilmesini talep ettiklerini belirten Okumuş, “Biz söylediğim gibi kanunlara saygılıyız ama hak aramayı da kavga etmeden, edep dilini kullanarak hep geçmişte olduğu gibi bugün de savunacağız. Buradan özellikle bir ricamız var, bir kamu görevlisinin söylemiyle hiçbir meslektaşımızın devlete küsmeyeceğini buradan söylemek isteriz. Bizim talebimiz şudur, sektörün bu onurunu kıran, sektörü üzen, tasvip etmediğimiz söylemin düzeltilmesini istiyoruz. Mazlumlara ve mağdurlara sahip çıktığını bildiğimiz Cumhurbaşkanımızdan bu mağduriyetin ortadan kaldırılmasını rica ediyor ve yapılan uygulamanın kaldırılması talimatı vermesini istiyoruz. 6 yıldır ısrarla söylediğimiz devletin hazinesi soyuluyor, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği çalınıyor diye her platformda bunu dile getiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Tavan fiyata değil, taban fiyata ihtiyacı vardır”

Sektörün taban fiyat uygulamasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Okumuş, “Özellikle Enerji Piyasası Kuruluna anlattık. Bugün sektörün tavan fiyata değil, taban fiyata ihtiyacı vardır. Taban fiyat uygulamasını mutlaka gündeme getirip, bu sektörün eskiden olduğu gibi meslek onurunun getirilmesi için talepte bulunduk. Bizler taban fiyat uygulaması bekliyor ve bunu Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Müşterinin, tüketicinin tercih hakkı var. Kanunen akaryakıt istasyonları sattığı ürünün fiyatını panoda göstermek zorundadır. Müşteri nerede uygun buluyorsa oradan alıyor. Fatura satan, otomasyon ile oynayan, kasayı sıfırlayan, sektöre ve ülkemize zarar verenlerin hala ticarete devam etmesine bir anlam veremiyoruz. Onlarla mücadele yerine işini düzgün, dürüst yapan iş insanlarının dolandırıcılıkla suçlanması bizi üzmüştür” dedi.
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