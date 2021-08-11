PTTCELL, MOBİL İLETİŞİMDE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER SUNUYOR

İnovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi temel alarak büyük bir değişim ve dönüşüme imza atan PTT AŞ; posta, banka ve lojistik hizmetlerinin yanı sıra 2013 yılında hayata geçirdiği PTTCell markası ile mobil iletişim hizmetlerine devam ediyor. PTTCell, yurt içinde düzenlediği birbirinden özel kampanyalarla her bütçeye uygun faturalı ve faturasız tarifeler sunuyor.

Faturalı hatlar için 750 DK+750 SMS+4 GB internet paketi 28 TL, 750 DK+750 SMS+8 GB internet paketi 35 TL, 750 DK+750 SMS+12 GB internet paketi 42 TL, 1000 DK+1000 SMS+18 GB internet paketi 50 TL ve 1000 DK+1000 SMS+25 GB internetten oluşan paket 55 TL karşılığında abonelerle buluşuyor. Faturasız hatlar için 500 DK+500 SMS+3 GB internet paketi 26 TL, 500 DK+500 SMS+6 GB internet paketi 32 TL, 750 DK+750 SMS+9 GB internet paketi 38 TL ve 750 DK+750 SMS+15 GB internet paketinde oluşan tarife ise 45 TL karşılığında müşterilere sunuluyor. Ayrıca faturalı ve faturasız hat aboneleri, diğer tüm PTTCell kullanıcıları ile sınırsız konuşabiliyor.

Yeni Faturasız Hat Kullanıcılarına “Hoş Geldin” Bonusu

Yeni faturasız hat satın alan kullanıcılar, PTTCell Faturasız Bonus Kampanyası kapsamında hediye dakika, SMS ve GB kazanıyor. Hat sahipleri kampanya koşullarını sağlamaları halinde 30 gün geçerli yurt içi her yöne 750 dakika konuşma, 750 SMS ve 25 GB internetin sahibi olacak. Ayrıca, faturasız hatta geçen kullanıcılar SMS ile PTTCell Faturasız Bonus Kampanyası’na dahil olarak, hat açılışını takip eden 3 ay boyunca, her ay tek seferde 30 TL ve üstü yükleme yapmaları halinde tarifelerine ek olarak yükleme yaptıkları ay içerisinde kullanabilecekleri yurt içi 25 GB internetin sahibi olacak.