PttAVM nedir, PttAVM'de hangi ürünler satılır?

Son dakika haberlere göre bu kapsamda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com’a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak.

İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.

Soğuk hava depoları

Ücretsiz kargo ile de üretici ve tedarikçilerin indirime destek vermesi sağlanacak. AOÇ’nin süt ve süt ürünlerini de günlük olarak vatandaşa ulaştırabilmek için bazı bölgelerde soğuk hava depoları kurmayı planladığı belirtildi.

PTTAVM NEDİR?

Türkiye’nin E-Ticaret Platformu



Türkiye’nin en güvenilir e-ticaret platformlarından olan PttAVM.com, 2 Asırlık PTT güvencesini de yanına alarak bugüne kadar hiçbir e-ticaret sitesinin ulaşamadığı noktalara hizmet sunmaktadır.

PttAVM.com farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürün ve indirimli fiyatlarla, müşterilerine kaliteli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. Yenilikçi vizyonu ile her geçen gün büyüyen PttAVM.com, sektörün öncü kuruluşu olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Ekonomik ve Kaliteli Ürün



PttAVM.com, dinamik yapısını ve kolay kullanım avantajını, ekonomik satış vizyonuyla birleştirerek, etkili bir alışveriş imkânı sağlamaktadır. Kurulduğu 17 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ekonomik ve kaliteli ürün anlayışıyla daha geniş kitlelere ulaşmaktadır.

Milyonlarca Ürün



PttAVM.com’da elektronikten ev ürünlerine, mutfak gereçlerinden, moda ürünlerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürün ve indirimli fiyatlarla, müşterilerine kaliteli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır.

PttAVM.com tedarikçilerine; kargo desteği, ücretsiz ürün tanıtımı ve reklam desteği gibi ayrıcalıklar da sağlamaktadır.