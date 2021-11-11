PTT ile Aydem Perakende ve Gediz Perakende arasında tahsilat protokolü imzalandı

ANKARA (AA) - Ödeme kolaylığı ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla Ege Bölgesi'nin görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende ile PTT arasında tahsilat protokolü imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda enerji tüketim bedeli faturaları, tüm abone grupları için tutar ayırt edilmeksizin diğer ödeme kanallarına ilave olarak PTT şubelerinden de nakit olarak ödenebilecek.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterileri elektrik faturalarını, mobil vezne aracı, müşteri ilişkileri merkezleri, www.gediz.com ve www.aydemperakende.com.tr online işlem merkezleri, anlaşmalı banka ödeme kanallarının yanı sıra kendilerine en yakın PTT şubelerinden nakit olarak ödeyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Perakende ve Gediz Genel Müdürü Serdar Marangoz, müşterileri için ödeme kolaylığı ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla PTT ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını kaydederek, "Müşterilerimiz, PTT şubesinin bulunduğu her yerde herhangi bir masraf veya komisyon ödemeksizin fatura ödeme işlemi nakit olarak gerçekleştirebilecek." ifadesini kullandı.