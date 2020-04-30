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PTT günlük para çekme limitini 5 bin TL'ye yükseltti

PTT, Korona virüsü ile mücadele kapsamında daha önce 3 bin TL'ye çıkardığı günlük para çekme limitini 5 bin TL'ye yükseltti.

PTT günlük para çekme limitini 5 bin TL'ye yükseltti

PTT, Korona virüsü ile mücadele kapsamında daha önce 3 bin TL'ye çıkardığı günlük para çekme limitini 5 bin TL'ye yükseltti.

30 Nisan 2020 Perşembe 09:38
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PTT günlük para çekme limitini 5 bin TL'ye yükseltti

Yapılan açıklamada; "PTT olarak koronavirüs hastalığı ile mücadele kapsamında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.  Bu kapsamda PTT ATM’lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkardık. Para çekme işleminizi, PTTKart’ınız ile tüm kamu ATM’lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, PTT ATM’lerimizden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 1500 TL’den 3 bin TL’ye çıkardığımızı hatırlatmak isteriz." ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme: 30.04.2020 09:50
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