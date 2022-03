PTT Genel Müdürlüğü’nün Kadınlar Günü Hediyesi Sındırgı’dan

8 Mart Dünya Kadınlar Dünya Kadınlar Günü’nde PTT Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelindeki kadın çalışanlarına hediyesi doğal şehir Sındırgı’dan gönderildi. Yerel ve doğal ürünlerin de hediyelik olabileceği, bu proje ile örnek oldu. El emeği sepetler 81 ilde 12 bin 500 PTT çalışanına 8 Mart Kadınlar Günü hediyesi oldu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi öncülüğünde kadınlar tarafından üretilen yöresel ve doğal ürünler PTT Genel Müdürlüğü tarafından kadınlara hediye edildi. Yaklaşık iki aylık bir süreçte bine yakın kadın tarafından üretilen gazete sepet, lavanta kesesi, lavanta sabunu, fular, kolonyadan oluşan hediye sepetleri Türkiye’nin dört bir yanına ulaştı.

PTT Genel Müdürlüğü Sındırgı Belediyesi işbirliği ile bu yılki kadınlar günü hediyesini sıradan ve yapay hediyeliklerin yerine doğal ve yöresel ürünlerin yer aldığı, kadın istihdamına katkı sağlayan sepetler olarak tercih etti.

Kadın çalışanlar için hazırlanan 12 bin 500 sepet 81 ile ulaştı. Dışarıdan Çin malı ürünler alınması yerine yerel, doğal ve hikâyesi olan ürünlerin tercih edilmesi de Türkiye geneli örnek olacak nitelikte. Bir ilçedeki tüm kadınların sisteme dahil edilerek üretime katkı sunma ve ekonomik kazanç sağlama heyecanı ise kadınlara çifte hediye oldu. Sındırgı’nın yanı sıra İvrindi, Dursunbey gibi çevre ilçelerdeki kadınlar da üretime katkı sağladı.

Akpınar’dan bereket versin kadın kooperatifine

Kadın istihdamını arttırmak, yöresel ürünler ve sıfır atık projeleri ile gelenek görenekleri yaşatmayı hedefleyen Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kurulan Akpınar Yaşam Merkezi kadınlara gelir kapısı oldu.

2017 yılından bu yana çeşitli kurslar, atölyelerle hizmet veren Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi 600’e yakın üyeye ulaştı. Üretimin arttırılması, pazarlama alanının genişletilmesi adına da Bereket Versin Kadın Kooperatifinin kurulması için çalışmalarda da sona gelindi. Alınan toplu siparişlerle birlikte her ev bir fabrikaya döndü. Akpınar Yaşam Merkezinde bulunan atölyelerin yanı sıra kadınlar evler de üretime devam ediyor. Merkezinden kırsalına her eve dokunan proje ile kadınlar hem ev işlerini yapıyor, hem de evlerinde üretime katkı sağlıyorlar. Kimisi iğne oyasından fular, kimisi lavanta kesesi, kimileri de gazeteden sepetlerle üretime katkı sağlıyor. PTT Genel Müdürlüğü’nün toplu siparişi ise her kadın için bir umut oldu.

Ev hanımı Ümran Gürlek “Sındırgı kadınlarına verilmiş olan bir güzellikti bu fular yapımı. Kadınlar hem maddi olarak kazandı, hem sosyalleşti. Güzel bir etkinlikti. Devamını diliyoruz” dedi. Siparişleri yetiştirme heyecanının aile bireyleri arasında birlikteliği arttırdığını belirten Akpınar Yaşam Merkezi Gazete Dokuma Atölyesi eğitmeni Zehra Meydan, “Akpınar Yaşam Merkezi kuruldu kurulalı burada gazete dokuma atölyesinde üretimdeyim sürekli. Şu an da kurslarımız mevcut. Kurslarımızla devam ediyoruz. Böyle bir süreçte de tabi başkanımız sayesinde Allah razı olsun öncelikle kendisinden. Gerçekten çok büyük bir değişim oldu. Hepimiz için. Ailemize, çoluğumuza çocuğumuza dediğimiz gibi yaşlılarımıza kadar hani bir bütünlük sağladık. Bir birliktelik yaşadık. Çocuklarımızın elinden telefonları bir kenara bırakıp çubuk yaptık. Televizyonları kapatıp sohbet ettik evlerimizde. Yani gerçekten hani bir bambaşka bir 2 aylık süreçte bambaşka bir bütünlük, Aile olmanın tadını da yaşadık bu arada. Gerçekten çok güzeldi" şeklinde konuşurken eğitmen Ayşe Örs, “Evet mutluyuz yani. Yani hepsi evet çok mutlu oldular. Ek gelir ev hanımlarının evet müthiş bir şey. Eşlerine yardımcı olmak çoluğuna çocuğuna bir şeyler alabilmeleri tabi çok büyük bir avantaj. Bu da tabi ki sizin sayenizde dediğim gibi. Ama tekrardan herhalde sipariş bekliyorlar“ dedi.

Halime Demiröz, “Gazeteden toplu sipariş aldık. Hem ev ekonomimize destek oluyor. Hem de evde olduğu için bizim için daha rahat oluyor. Çocuklarla hep beraber yapmaya çalışıyoruz“ dedi.

Ebru Karaç, “Akpınar Yaşam Merkezinde bir toplu siparişimizin olduğunu öğrendik. Bütün kadınlar el birliğiyle bu işe el attık. Hepimiz birlikte toplu bir çalışma içindeyiz. Hem yani elimize paramızda geçiyor çok şükür. Kendimiz de mutlu oluyoruz, çevremizi de mutlu ediyoruz“ şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Erkeklerde durumdan memnun

Evlerde üretim yapan kadınlar kadar aile bireyleri, erkekler de durumdan memnun. Ellerinden geldiğince eşlerine yardım edenler de var. Eşine yardım ettiğini belirten Ali Sıtkı, “Akpınar Yaşam Merkezine yapılması için gereken yaşmaklar var. Onlara hanımla birlikte ona yardım ettim. O da bakalım herhalde kazandığı paradan biraz ucundan bana herhalde verir. Çok güzel belediyemizin başta Ekrem Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu olanağı sağladığı için sağolsun” dedi.

Milli Üretim, Sıfır Atık, Kadın İstihdamı Bu Proje İle Hayat Buldu

Kadınlara fırsat verildiğinde her şeyin güzelleştiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş kadın istihdamı arttırmak, yöresel ve doğal ürünleri ön plana çıkarabilmek için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. 2014 yılında Hanımeli Çarşısı ile başlayan ve Akpınar Yaşam Merkezi ile taçlanan kadınları istihdama ve sosyal hayata kazandırmak adına başlatılan çalışma ile bugün doğal şehir Sındırgı Türkiye’nin Balıkesir’in hediyecisi konumuna geldi. Türkiye’nin her bir köşesinde ayrı bir değerin olduğunu, pahalı ve yapay hediyeler yerine, milli, yöresel, doğal, hikâyesi olan ürünlerin tercih edilerek yöreye de katkı sunulabileceğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş PTT Genel Müdürlüğüne örnek oldukları için teşekkür ederek“ 2014’te Doğal Şehir Sındırgı’da kadınlara yönelik istihdam çalışmalarımızı Akpınar Yaşam Merkezi adı altında bütünleştirdik. Gıdadan süs eşyalarına hediyelik eşyalara farklı alanlarda üretim yaptık. Ve 50’li rakamlar bugün 600-700’leri bulan bir duruma dönüştü. Kültürü sanatı ve hikâyeyi önceleyen bu çalışmalarımız artık ülke çapında farklı alanlarda sipariş alıyor. Yani çok mutlu oluyoruz. Ve özellikle Sıfır Atık kapsamında bir gazete kâğıdını bir sepete dönüştürme hikâyesi sadece Sındırgıyı değil Dursunbey’i, İvrindi gibi Balıkesir’in farklı ilçelerini de içerisine katan güzel bir çalışmaya sebebiyet verdi. Ve bizim bu konudaki çalışmalarımızı takdir eden PTT Genel Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günündeki çalışan kadın personeline hediyesini Doğal Şehir Sındırgı’dan seçti. Kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir çalışma. Bugün dövizin çok kıymetli olduğu bir dünyada dışarıya yurt dışına bir sürü hediyelerle alakalı ücretler ödeniyor. Yerli, milli ve kadınımıza yönelik istihdam çalışmalarına kültüre, sanata, hikâyeye destek veren PTT Genel Müdürünü tebrik ediyorum“ dedi.