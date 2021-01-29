PTT, ayçiçek yağı başta olmak üzere ucuz temel gıda ürünleri satacak

Son zamanlarda artan temel gıda fiyatlarını düşüremeyen iktidar kooperatifleri ve PTT'yi devreye sokarak temel gıda ürünlerinde düşük fiyatlı satış yapacak.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com’a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak.

İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde düşük fiyatlı satış yapılabilmesi için kooperatif ürünlerine önem verilecek.

Ücretsiz kargo ile de üretici ve tedarikçilerin indirime destek vermesi sağlanacak. AOÇ’nin süt ve süt ürünlerini de günlük olarak yurttaşa ulaştırabilmek için bazı bölgelerde soğuk hava depoları kurmayı planladığı belirtildi.